Вейонис призывает Украину ускорить процесс реформ

Президент Латвии Раймонд Вейонис во время сегодняшней встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным призвал Украину ускорить процесс реформ, особенно в сфере юстиции и борьбы с коррупцией, сообщил агентству ЛETA пресс-секретарь президента Янис Сикснис.

«Мы знем, что процесс реформ никогда не бывает легким, однако успехи в нем дадут сильный сигнал международному сообществу и укрепят его поддержку Украине», - сказал Вейонис.

Президент подчеркнул, что Латвия твердо и неизменно поддерживает территориальную целостность Украины. В переговорах о возможной миротворческой миссии ООН на Украине важно учитывать мнение Украины - такова позиция Латвии, добавил Вейонис.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с двухдневным рабочим визитом в Латвии.