Семейные врачи продолжат забастовку до 5 октября

Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) продолжит забастовку по меньшей мере до 5 октября, когда планирует принять решение о дальнейших действиях, сообщила агентству ЛETA президент ЛАСВ Сармите Вейде.

В четверг, 5 октября, будет созвано внеочередное заседание ЛАСВ, на котором будет решен вопрос о дальнейшем ходе забастовки.

Ранее планировалось продолжать забастовку семейных врачей до 1 октября.

Вейде ранее заявила, что если правительство и Министерство здравоохранения не выполнят свои обещания, в том числе выраженные в устной форме, ЛАСВ может продолжить в октябре забастовку в более тяжелой форме.

Семейные врачи, начавшие забастовку в начале июля, 23 июля перешли на новую форму протеста, которую сами называют «модифицированной» забастовкой. Врачи принимают не более 20 пациентов в день и не проводят профилактику для взрослых.