Кучинскис: цифровому развитию общества может способствовать современная система образования

Цифровому развитию общества может способствовать современная система образования, отметил сегодня на проходящем в Таллине саммите ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Марис Кучинскис.

Как сообщил агентству ЛETA пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс, Кучинскис подчеркнул необходимость современной и отвечающей требованиям будущего рынка труда системы образования, чтобы жители были готовы приспособиться к дигитальному развитию.

«Сегодня данные - главный ресурс, который может создавать не использованную до сих пор добавленную стоимость. Я уверен, что общими силами мы можем поднять конкурентоспособность стран ЕС и полностью использовать использовать предоставляемые цифровыми технологиями возможности», - сказал он.

В начале года Министерство охраны среды и регионального развития подписало меморандум о сотрудничестве с несколькими предприятиями отрасли информационно-коммуникационных технологий, неправительственным сектором, образовательными и исследовательскими учреждениями.

Латвия обязалась обеспечить бесплатное неограниченное количество э-подписей на eID-карте всему обществу, способствуя тем самым использованию электронных услуг. В этом году планируется разработать надежную платформу мобильной подписи, сообщил Вайварс.