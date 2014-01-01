АЧС впервые обнаружена в Кулдигском и Салдусском краях

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 16 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов.
В том числе впервые болезнь обнаружена в Вармской волости Кулдигского края и Яунауцской волости Салдусского края, где найдено по одному павшему от АЧС кабану.
Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 1030 кабанов в 208 волостях 79 краев.
АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.