АЧС впервые обнаружена в Кулдигском и Салдусском краях

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 16 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов.

В том числе впервые болезнь обнаружена в Вармской волости Кулдигского края и Яунауцской волости Салдусского края, где найдено по одному павшему от АЧС кабану.

Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 1030 кабанов в 208 волостях 79 краев.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.