Омбудсмен: люди путают неграждан с лицами без подданства

Люди часто не понимают разницы между статусом негражданина и лица без подданства, заявил омбудсмен Юрис Янсонс.

В публичном пространстве нередко встречается некорректная интерпретация данных понятий.

Янсонс указал, что неграждане не являются лицами без подданства, так как этот статус оговорен в законе «О статусе тех бывших граждан СССР, которые не имеют статуса граждан Латвии или другого государства».

Социальные и экономические права неграждан и лиц без подданства значительно отличаются. Неграждане, в отличие от лиц без подданства, являются подданными Латвии, и у них имеется выданный Латвией паспорт. Неграждане, находясь за границей, находятся под защитой Латвии, у них постоянное право на пребывание в Латвии, одинаковые социальные и экономические права с гражданами Латвии, большинство политических прав также совпадает (кроме избирательного), и есть возможность в любой момент получить гражданство в порядке натурализации.

Яснонс признал, правда, что негражданам запрещено работать на государственной службе и в правоохранительных органах.

Конституционный суд еще в 2005 году признал, что с принятием закона о негражданах возникла новая, неизвестная до сих пор в международном праве категория лиц - неграждане Латвии. Это особый правовой статус.

Представители Латвии в международных организациях последовательно отстаивают позицию, что статус негражданина не может быть приравнен к статусу лица без подданства, подчеркнул Янсонс.

В то же время Конституционный суд считает, что цель закона «О статусе тех бывших граждан СССР, которые не имеют статуса граждан Латвии или другого государства» не состояла в том, чтобы сохранить статус негражданина на неопределенное время. Этот статус был установлен как временный, чтобы лицо выбрало со временем гражданство Латвии иди другого государства, сказал Янсонс.