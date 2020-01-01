Для нового здания прокуратуры на бульв. Аспазияс разрабатывается строительный проект

Проект здания прокуратуры на бульв. Аспазияс находится сейчас в стадии разработки, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО «Валстс некустамие ипашуми».

Сейчас проводится экспертиза разработанного проекта, а также согласование с владельцами коммуникаций и госорганами.

По графику, проект предусмотрено реализовать до конца 2020 года, а договор аренды вступит в силу с 1 января 2021 года.

Общая площадь здания составляет 6396,30 кв.м, а после перестройки и реконструкции составит 7000 кв.м. Общий бюджет проекта - 10,390 млн евро без НДС и 12,57 млн евро с НДС.

Проектировочными работами занимается предприятие «RE ARTA». Проект предусматривает максимальное сохранение культурного наследия с реставрацией элементов исторических окон и дверей.

В здании на бульв. Аспазияс, 7 находилось в свое время Главное управление полиции Риги, но с тех пор, как для полиции построен новый комплекс на ул. Гауяс, здание пустует.