В воскресенье местами возможны небольшие дожди

В воскресенье на востоке Латвии, а местами и в центральной части страны пройдут небольшие дожди, но на западе, особенно под Лиепаей, сохранится солнечная погода, сообщает агентство ЛЕТА.

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью и с утра составит +5..+9 градусов, в Курземе под ясным небом похолодает до +2 градусов и образуется туман.

Днем воздух прогреется до +8..+12 градусов, в Лиепае - до +14 градусов.

В Риге в воскресенье будет облачно, но значительных осадков синоптики не прогнозируют. Ожидается небольшой юго-восточный ветер, а температура воздуха будет держаться в районе +10 градусов.