Taxify ждут изменения: частникам придется отказаться от «налички»

Со вступлением в силу норм о частном извозе в приложении «Taxify» будут изменения, сказал агентству ЛЕТА представитель «Taxify» Юрис Круминьш.
Услуги частных водителей и такси будут отделены друг от друга, уточнил он.
В соответствии с законом, за таксомоторные услуги, как и ранее, можно будет рассчитаться как наличными, так и через приложение.
В свою очередь за услуги частных водителей можно будет рассчитываться только электронным путем, через приложение.
В четверг, 28 сентября, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об автоперевозках, предусматривающие регулирование частного извоза и разработку правительством соответствующих правил.