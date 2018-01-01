Прогноз на зиму-2018: будем мерзнуть в -30?

«Считыватель» примет природы с 40-летним стажем рассказывает, что текущий год напоминает 1978 год, когда лето тоже не отличалось теплом и солнечной погодой, тогда зимой на востоке Латвии мороз достигал аж 40 градусов. Принимая во внимание свои наблюдения, Букшс допускает, что грядущей зимой нас тоже ждут крепкие морозы.

Он предполагает, что в ближайшее время холода не нагрянут, «Вода в реках и озерах еще теплая. Трясогузки и ласточки еще никуда не улетают» - отметил он. В ноябре будет промозглая погода, а вот настоящие холода придут к нам в середине ноября.

Он также отметил, что в наводнениях, которые основательно потрепали нервы Латгалии ничего чрезвычайного, так как в природе все циклично и взаимосвязано.