С сегодняшнего дня - индексация пенсий. Насколько они увеличатся?

Это означает, что пенсии до 349 евро увеличены на 4,39%, - чем больше пенсия, тем, соответственно, и больше ее увеличение. Например, к пенсии в 200 евро можно прибавить 8,78 евро, к 300 евро - 13,17. На данный момент самая минимальная пенсия составляет 70,43, она будет увеличена на 3,09.

В свою очередь пенсионеры, получающие больше 349 евро могут ожидать индексации только части пенсии - она составит 15,32 евро.