Кому в Латвии люди больше всего доверяют? А кому - меньше?

Жители Латвии больше всего доверяют учителям, банковским работникам и врачам, меньше всего - политикам, чиновникам и судьям, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS и бюро присяжных адвокатов «Primus», сообщает LETA.