Начат сбор подписей за демонтаж памятника Победы

Инициатор сбора подписей - Угис Полис. По его словам, памятник был открыт в 1985 году, в период советской оккупации Латвии. Полис обеспокоен тем, что один из символов, напоминающих народу об огромных страданиях от советской оккупации, до сих пор находится в Риге, в сердце Латвии, и хорошо заметен. «В наши дни памятник Победы давно уже не является местом памяти советских ветеранов, но превратился в место проведения политического мероприятия 9 мая, которое спонсируется со стороны Кремля», - пишет автор инициативы.

Он считает, что памятник Победы

«стал символом всех зверств, которые советская власть за 51 год учинила в Латвии».

То, что он еще стоит в столице Латвии - это «плевок в лицо всем латышам и латышским воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы Латвия была свободна от оккупантов».

Полис считает, что демонтировать памятник нужно за государственные средства или с привлечением Национальных вооруженных сил.

Он напомнил, что некоторое время назад аналогичная инициатива о демонтаже памятника Победы была отклонена мандатной комиссией Сейма, так как договор между Латвией и Россией предусматривает взаимное сохранение мемориальных построек и мест массовых захоронений. Полис отмечает, что поданная им инициатива предусматривает изменения в этой статье договора, потому что «Россия в последние горды в одностороннем порядке активно расторгает, игнорирует и не соблюдает международные соглашения», так что и Латвия может это делать.