Онкобольные Vs аптечный бизнес: кто тормозит реформы для «тяжелых» пациентов?

Минздрав надеется на перемены, которые улучшат ход химиотерпапии тем онкобольным, которые лечатся в дневном стационаре. Однако они встретили сопротивление от тех, кого именуют представителями фармацевтического бизнеса.

«De facto» выяснил, что в ходе реализации этого проекта мимо аптек могут «пролететь» медикаменты на сумму более 2 млн. евро.

Смысл изменений - пациентам больше не надо будет самим идти в аптеку и хранить лекарства, которые требуют бережного и внимательного обращения. Их будут приобретать централизованно - и это будет часть процедуры похожая на ту, которой пользуются те, кто лежит в больницах.

Как известно, химиотерапию можно проити только в медучреждениях - необходимы для нее лекарства пациентам нужно выбирать из аптек самим и заботиться о сохранении до конца процедур. Журналистка Эвия Унама, которая прошла через серезное лечение, рассказывает: «Мне выписывали рецепт 3 раза, чтобы кучу всего не тащить с собой. Ты идешь на свой курс со своей сумочкой, отдаешь врачам, они смешивают что надо и вводят в твой организм. Когда я была в атеке, там была очередь и, если честно, я не помню, чтобы они всем объясняли как именно хранить лекарства».

Если пациент хочет купить средства недалеко от Онкоцентра - ему доступна «Mēness aptieka», ближайшая аптека за пределами больницы - тоже «Mēness aptieka».

Согласно данным, наибольшое количество медикаментов для химиотерапии продает оптовик «Recipe plus», его владельцам также принадлежит сеть аатек «Mēness Aptiekas». В общей сложности люди через систему компенсируемых лекарств для химотерапии прибретают лекарства на сумму 2,3 млн. евро.

Руководитель Ассоциации онкологический химотерапии Ивета Кудаба заявляет: «Систему давно пора менять: если бы вы видели как это происходит, когда человек со своим пакетиком... Токсичные медикаменты... Если честно, я не знаю где еще так люди ходят с этими лекарствами».

Есть также еще одна система, когда сама больница необходимые средства, чтобы обеспечить тех, кто лежит в медучреждении - в год эта сумма набегает на 1,7 млн евро. И здесь в лидерах поставок тоже находится «Recipe plus»/

Минздрав, в свою очередь, уже приготовил поправки, которые регламентируют, что для всей химиотерапии медикаменты необходимо приобретать централизованно - в документах фигурирует сумма в 3 819 265 евро.

Рассчитано, что поменяв систему, можно сэкономить около полумиллиона евро - не надо будет оплачивать аптечные наценки. Кроме того, и экономия самих лекарств будет существенней - куда девать уже вскрытые, но ненужные остатки лекарств?

Однако громче всех против этих перемен кричат именно представители аптечного бизнеса. Интерпретируя различные факты в публичном пространстве озвучивается мысль, что реформы несут только убытки. Так представитель «Mēness aptieku» Дин Шмитс говорит, что никакой экономии не будет, в случае чего сами фармацевты могут доносить лекарства до больниц. «Это интересы рынка, но вполне понятно что я представляю интересы государства и хочу, чтобы пациент получал лучшие услуги» - заявляет глава Минздрава Анда Чакша. Кстати, против поправок в правительстве выступает партия «Единство». Шмитс явлется ее членом, но отрицает какое либо влияние. Чакша же надеется, что до конца года поправки будут утверждены.

Пациентка Унама рассказывает: «Я бы хотела, чтобы мне не нужно было бы ни о чем думать... Сегодня гуляя со всеми этими лекарствами - это не самое лучшее что можно предложить людям. Меня этот вопрос очень тревожит, в онкологии все должно быть быстро, даже неделя очень важна».

Однако, как известно, в Латвии процесс закупок может быть заторможен или остановлен вовсе. Специалисты надеются, что если это и так, то не в данной области.