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Предприятия по переработке отходов оштрафованы на огромные суммы

Русский TVNET/Nekā personīga
Фото: Ieva Leiniša / LETA

После скандала с пожаром на полигоне отходов в Слоке летом общество стало уделять повышенное внимание к деятельности фирм по переработке отходов.

Государственная служба окружающей среды занялась аудитом и начала проверять системы, в которых используются скидки на налог на природные ресурсы. Одна из фирм - SIA Riepu bloki 2 недели назад была оштрафована на 13 млн евро. Наказали за то что компания не смогла доказать, что перерабатывает старые шины согласно полученным налоговым скидкам. Штраф компания оплатить не сможет, ее деятельность остановлена. Не вывезена и гора шин с центра Риги, которая создана на территории Riepu bloki.

Nekā personīga удалось узнать, что Госслужба среды решила отрафовать еще 2 предприятия Nordic Recycling и Latvijas Zaļais elektrons. Одно должнн внести в казну 9 млн. евро, второе - 12 млн.

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