ПВС: АЧС могла быть занесена в хозяйства с фруктами и овощами

Африканская чума свиней (АЧС) могла быть занесена в хозяйства в Яунауцской, Приекульской и Варкавской волостях через кормление животных овощами и фруктами, сообщила представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Анна Йоффе.

Такой вывод появился после первичного эпидемиологического расследования. Фрукты и овощи скармливались свиньям без термической обработки.

Также дополнительным фактором риска стали другие животные, которые могли принести вирус с пастбищ.

В сентябре констатировано три вспышки АЧС у домашних свиней.