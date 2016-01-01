Жители «подарили» государству 8 млн евро, не подав налоговые декларации

Жители, которые не подают в Службу государственных доходов (СГД) декларации о доходах за 2016 год для возврата переплаченного подоходного налога с населения (ПНН), «подарили» государству около 8 миллионов евро, об этом рассказывает передача LNT Ziņu TOP 10.

В 2016 году в Латвии был введен дифференцированный необлагаемый минимум. Главная цель новшества была поддержать малообеспеченным жителей. Чтобы эту цель полностью реализовать, таким жителям нужно с этого года подавать ежегодную Годовую декларацию в СГД и попросить вернуть переплаченный ПНН.

Декларацию должен подавать каждый, чья зарплата на бумаге за прошлый год не превысила 1000 евро в месяц, а это полмиллиона жителей.

Особенно это важно для получателей маленьких зарплат, у кого доходы меньше 4560 евро в год или 380 евро в месяц.

С зарплатой до 380 евро с государства причитается 69 евро.

Журналисты передачи пообщались с некоторыми работающими людьми и выяснили, что тем ничего не известно о новшестве.

Декларацию о доходах за 2016 год можно подавать уже с марта нынешнего года, но до сих пор это еще не сделали 120 000 жителей, которым от государства полагается минимум по 10 евро.