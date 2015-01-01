Закроют лазейку для торговцев зимнего дизеля летом

Министерство экономики пришло к выводу, что нынешняя ситуация на рынке топлива, когда летом разрешено продавать арктическое дизельное топливо, противоречит целям повышения удельного веса в транспорте энергоресурсов из возобновляемых источников и создает ситуацию, когда фактическое потребление биотоплива в Латвии уменьшается.

Зимнее топливо увеличивает также выбросы в атмосферу, дает возможность дополнительно заработать топливным компаниям и, согласно исследованиям, повреждает детали автомашин, пишет Latvijas avīze.

Лазейка, оставленная два с половиной года назад в правилах Кабинета министров и позволяющая и летом использовать зимний дизель (без добавления 5% биодизеля) привела к тому, что

в 2016 году продано всего 78 000 тонн дизельного топлива с примесью биотоплива - почти на 80% меньше, чем в 2015 году (346 000 тонн).

С 2018 года, согласно запланированным Кабинетом министров изменениям, в период с 1 апреля по 31 октября зимний дизель можно будет продавать только с добавкой биотоплива в объеме не менее 4,5-5%.