Лишь 1-2% становятся профессионалами: Сколько стоит отдать ребенка на футбол?

С наступлением нового учебного года латвийские родители стоят перед выбором - в какую спортивную секцию отправить своих детей, какому виду спорта отдать предпочтение. На протяжении всей осени Русский TVNET будет рассказывать о советах спортивных педагогов и опыте латвийских родителей. О том, сколько денег придется потратить родителям, желающим отдать своих чад на футбол, рассказывает тренер FK Dinamo Riga Евгений Беляев.

В каком возрасте лучше всего отдавать ребёнка на футбол?

Всё индивидуально, однако наиболее оптимальный возраст, когда можно начинать делать первые шаги в данном направлении - 5-6 лет. Тренер рассказывает - в отличие от других видов спорта, профессионального детского футбола не бывает - на футбольные занятия ребенок приходит, прежде всего, радоваться. «Всё остальное - амбиции родителей», - подчёркивает Беляев.

Тренер поделился: «Сначала нужно отдать ребенка в секцию просто для здоровья, для того, чтобы понять, «пойдет ли у него». Причем о том, ждёт ли ребёнка успех, никто сразу сказать не сможет.

На это влияет огромное количество факторов, начиная от психологических - ребёнку может просто не понравиться заниматься, заканчивая атмосферой в коллективе и тем, как с ним будут работать тренера. Также в процессе занятий может оказаться, что у ребенка не получится играть в футбол и с точки зрения физиологии».

Как проходит тренировка?

Игра в футбол для юных спортсменов занимает примерно 50% тренировки, остальное время отведено на общую физическую подготовку, разнообразные игры, начальное изучение технических азов. По словам Евгения, современные молодые тренеры стараются дать ребятам «футбольную базу» через подвижные игры.

В каждой спортивной секции занимается разное количество детей, однако, как правило, все футбольные клубы придерживаются правила: на одного тренера - не больше 10 детишек.

Сколько стоят занятия?

Стоимость тренировок в разных клубах варьируется, как правило, от 25 до 40 евро в месяц.

Евгений рассказывает: «Государственная спортшкола может стоить дешевле или даже быть бесплатной, но там количество мест ограничено. Также стоимость тренировок может быть несколько дороже, если ребенок занимается в частном клубе, который даёт несколько тренеров на одну группу».

Футбольная секция, это, как правило, 3 полуторочасовых тренировки в неделю. По словам тренера, этого времени, более, чем достаточно, кроме того, во время тренировки малыши делают несколько перерывов - рекомендуемое время для их занятий - 50 минут.

Сколько стоят форма и соревнования?

Цена формы зависит от фирмы и футбольного клуба. Как правило, комплект игровой формы обойдётся родителям в 35-45 евро. К дополнительным затратам можно отнести приобретение куртки, спортивного костюма, сумки для формы.

Бутсы можно приобрести по цене от 15 до 150 евро - здесь все зависит от желания и финансовых возможностей родителей. В среднем, по словам тренера, 120 евро должно хватить для того, чтобы полностью «экипировать» ребенка.

К дополнительным затратам также относится количество выездных турниров. Беляев рассказывает: «Здесь всё зависит как от политики спортивного клуба, так и от желания самих родителей. Футбол - командный вид спорта, поэтому решение об участие в выездных турнирах принимается коллегиально.

В случае, если все родители дали согласие на участие их чад в турнире, поездка по Риге будет стоить примерно 10 евро с человека, по Латвии - около 50 евро.

Если ребята едут на турнир в Литву или Эстонию, участие и затраты на транспорт составят примерно 80 евро. Количество турниров также зависит от спортивного клуба - обычно ребята выезжают один-два раз, более серьезные академии отправляют своих воспитанников на турниры три-четыре раза в год».

Сколько профессиональных спортсменов вырастает из общего количества ребят, которые занимаются футболом для здоровья?

По словам Евгения, в среднем до профессионального уровня дорастают лишь 1-2% ребят каждого года. «В Латвии профессионального футбола как такового нет, поэтому до хорошего, профессионального уровня дорастают единицы», - комментирует он. Однако, несмотря на это, по мнению тренера, в Латвии можно стать востребованным спортсменом.

Евгений Беляев подчёркивает: «Все зависит от самого человека - каждый выбирает себе цель и способы ее достижения.

В нашей стране есть футболисты которые играют в России, в Англии, в других странах... Должны быть навыки, должен быть талант, должен быть тренер, который помогает и в детстве, и в юношестве.

Есть еще агенты, которые помогают строить карьеру правильно - да, их очень мало, но они есть! Но самое главное - сам человек и то, чего он хочет добиться!»

Если ваш ребенок занимается в спортивной или любой другой секции, поделитесь с нашими читателями своим опытом и расскажите, во сколько вам это обходится. Пишите нам на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv!