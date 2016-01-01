ЦСУ: больше всех в Латвии нуждаются одинокие пожилые люди

Самыми нуждающимися в Латвии являются одинокие пожилые люди, сообщили агентству ЛЕТА в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

Доходы домохозяйств одиноких пожилых людей (в возрасте 65 лет и старше) составляют 324 евро, тогда как в среднем в Латвии они составляют 417 евро в месяц на одного члена домохозяйства.

Приоритетными в домохозяйствах пожилых людей являются расходы на продукты питания - в прошлом году они составляли 32% их общих расходов.

Далее следуют расходы на жилье - в 2016 году домохозяйства пожилых людей тратили на жилье в среднем 20% или 69 евро на одного члена семьи в месяц. Наибольшую часть этих расходов (88%) составляли плата на отопление, электричество, воду и газ.

Третья крупнейшая статья расходов домохозяйств пожилых людей - расходы на поддержание здоровья. В 2016 году они составляли в среднем 55 евро в месяц на каждого члена семьи или 16,7% всех расходов.