Посол России: Латвия и Россия - соседи по духу

Латвия и Россия - соседи по духу, что нередко важнее других жизненных проявлений, сказал на пресс-конференции о фестивале «Золотая маска» посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

По его словам, фестиваль на протяжении нескольких дней будет формировать культурную среду не только в Риге, но и в Вентспилсе и Лиепае, и посол уверен, что интерес со стороны зрителей будет большим.

«Приятно, что российская культура в Латвии - явление узнаваемое. Латвия и Россия - страны, которые долгое время взаимно обогащали друг друга, этот процесс продолжается, и это хорошо, что соседние страны являются соседями по духу - часто это важнее, чем другие обстоятельства», - сказал посол.

Генеральный директор фестиваля Мария Ревякина признала, что фестиваль «Золотая маска» стал в Латвии традицией - сюда привозятся несколько новых театральных спектаклей.

Руководитель управления образования, культуры и спорта Рижской думы Байба Шмите рассказала, что с 2007 года, с тех пор, как самоуправление финансово поддерживает фестиваль, примерно 100 его спектаклей посетили около 60 тыс. зрителей.

Фестиваль будет проходить в трех городах Латвии с 3 по 14 октября.