Теперь фоторадары контролируют не только скорость, но и OCTA, и техосмотр

Стационарные фоторадары, установленные на латвийских дорогах, теперь будут контролировать не только скорость транспортного средства, но и наличие обязательной страховки (OCTA), техосмотра и виньетки (наклейки, разрешающей грузовому транспорту передвигаться по платным дорогам).

Как же будут выписывать штраф, если у участника дорожного движения будет сразу несколько нарушений?

В Министерстве сообщения разъяснили новый порядок. Если фоторадар зафиксирует несколько нарушений у одного водителя, то штраф выпишут за самое большое нарушение.

На латвийских дорогах работают 52 стационарных фоторадара. До конца этого года их число увеличится еще на 8, а в 2018 установят еще 40 таких устройств.