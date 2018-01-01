Профсоюз таксистов: Taxify — преступники с лобби в правительстве

В минувший четверг, 28 сентября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об автоперевозках, которыми вводится регулирование услуг совместных поездок или «каршеринга» (car sharing), а также совершенствуется деятельность такси и автовокзалов. Проще говоря, с 1 января 2018 года Латвия намерена легализовать практику частного извоза. Однако против идеи по прежнему выступают лицензированные таксисты, сообщает программа Латвийского радио 4 «День за днем».

Казалось бы, еще недавно т.н. частников — водителей, подвозивших пассажиров на личном автомобиле за деньги — преследовали и наказывали. Так что же поменяется с нового года и почему частный извоз снова станет легален? По словам заместителя госсекретаря Министерства экономики Раймонда Алексеенко, все дело в современных тенденциях и развитии интернет-технологий.

«Сейчас во всем мире стремительно развивается гражданская экономика, в которой участвуют простые люди — они предоставляют свое жилье или транспорт для дополнительного заработка. То есть делятся своим имуществом за деньги. Понятно, что эта новая тенденция никуда не пропадет, она будет. К тому же, очевидно, что такая экономика намного эффективнее с точки зрения использования ресурсов», — уверен представитель Минэкономики.

Алексеенко подчеркнул, что легализация частников связана главным образом с тем, что теперь их бизнес основан на электронных платформах, которые легко контролировать — таких, например, как Taxify, Uber и с десяток других популярных интернет-приложений по всему миру.

«Отрасль растет и будет расти, а поскольку платформа электронная — ее удобно контролировать.

[...] Оплата предусмотрена только в электронном формате. Невозможно будет заплатить наличными», — указал зам госсекретаря Минэкономики.

Есть, впрочем, и противники введения новой системы. Так, легализацию частного извоза, ровно как деятельность соответствующих мобильных приложений резкой критике подверг председатель Латвийского профсоюза таксистов Гирт Мазурс. Во всем этом он видит чей-то денежный интерес и мощное лоббирование.

«Такси хватает, но суть совсем в другом. Оборот отрасли как минимум 100 миллионов евро в год. И тут речь идет о 20%, которые электронные платформы будут зарабатывать.

Это десятки миллионов евро каждый год. За эти деньги можно делать большое лоббирование.

[...] Ничего не поменяется. Это политическое решение, мол, это инновация. А по сути латвийской экономике будет нанесен большой ущерб. [...] Инновации тут в том, что можно уйти от уплаты налогов. У Taxify уже есть эта модель на практике: они дают частным извозчикам клиентов, которых должны возить таксисты.

Это наказуемо. А их не наказывают! Вот я не понимаю, в чем суть?! Какая крыша у них? Кто их поддерживает? Может, министерство может рассказать?»,

— спросил Мазурс.

Глава профсоюза добавил, что

считает практику частного извоза и деятельность компаний наподобие Taxify незаконными.

«Мое мнение не изменилось, мнение наших товарищей — такое же: Taxify занимается преступной деятельностью.

Согласно латвийскому законодательству, таксомоторными перевозками сейчас могут заниматься только лицензионные такси. Фирма Taxify занимается предпринимательством и дает работать частным извозчикам с белыми номерами. Это незаконная деятельность, за которую предусмотрен штраф, вплоть до конфискации автомобиля.

Если Министерство экономики не считает, что это нечестное предпринимательство, лоббирует их, то в чьих это интересах? В интересах латвийского государства? Если говорить о деньгах, то в казне ничего не остается — они исчезают!», — посетовал Мазурс.