20 тыс. пострадавших: Какие травмы получают наши дети?

В прошлом году сотрудники Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) 318 раз обращались в сиротские суды, чтобы сообщить о своих подозрениях в насилии над детьми или о неблагоприятных для детей условиях, сообщила на пресс-конференции «Защитим детей» главврач ДКУБ Ренате Снипе.

Чаще всего дети поступают в больницу с различными травмами. В 2016 году с травмами в ДКУБ поступили 20,654 тыс. детей. Как правило, дети получают травмы из-за того, что родители не обеспечили им защитные средства (каски, налокотники и наколенники) или оставили детей без присмотра.

Часто поступают в ДКУБ и дети, особенно маленькие, с укусами собак и с ожогами. 122 ребенка получили травмы, прыгая на батуте.

В прошлом году 121 ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии, 100 детей проглотили опасные предметы.

В ДКУБ поступили также 55 подростков, употреблявших психотропные вещества, и 50 маленьких детей, проглотивших медикаменты.

Ежегодно в больницу попадают около 15 детей, пострадавших от сексуального и физического насилия.

Как отметила руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня, нередко дети получают травмы в самых будничных обстоятельствах, но и в таких случаях последствия могут быть очень тяжелыми. Кампания «Защитим детей» призвана начать дискуссию о том, что безопасность детей - это ответственность всего общества.

Информационные материалы об умышленном и случайном насилии, о том, как распознать пострадавшего от насилия ребенка и как действовать в случае обнаружения признаков насилия над ребенком, будут доступны на сайте ДКУБ и в соцсетях.