Каждая четвертая сигарета в Латвии - контрабандная

В Латвии доля контрабандных сигарет остается высокой - 25,2% рынка, что значительно больше, чем в других странах Балтии, свидетельствует исследование АС Nielsen.

Это означает, что каждая четвертая выкуренная в Латвии сигарета ввезена контрабандным путем, и государство не получило с нее ни акциза, ни НДС, что, по различным подсчетам, может составляет до 70 млн евро, которые не получает государственный бюджет. В Литве доля контрабандных сигарет составляла в третьем квартале 19,8%.

В Даугавпилсе доля контрабандных сигарет составляет 52%, в Орге 45,9%, в Лудзе 36,3%, в Саласпилсе - 36,2%, в Риге - 23%. Меньше всего контрабандные сигареты распространены в Вентспилсе - 9%, Сигулде - 4% и Салдусе – 2%.

По словам председателя Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Яниса Эндзиньша, вопреки усилиям правоохранительных оргаров и задержанным контрабандным грузам, Латвия остается по этому показателю «лидером» среди стран ЕС. В результате непродуманной акцизной политики государство получает не дополнительные налоговые поступления, а наоборот.

66,5 % контрабандных сигарет ввозится в Латвии из Белоруссии, и 57,3% всех белорусских сигарет составляет продукция Гродненской табачной фабрики.