Камнепад на наши головы: РД вернулась к вопросу об опасном доме в центре Риги

Сегодня руководство Имущественного департамента Рижской думы провело оперативное заседание по поводу ЧП на улице Марияс, 6. Накануне с крыши заброшенного здания упал кусок черепицы. Владельцам дали неделю, чтобы обеспечить безопасность прохожих на одной из центральных улиц Риги, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Заброшенный дом на Марияс 6 называют самой известной развалиной Риги. Потому что расположено это здание в самом центре города, на пересечении оживленных улиц. В заброшенном состоянии дом находится уже около 20 лет.

До вчерашнего дня и владельцев, и городские власти все устраивало.

А в воскресенье с крыши этого дома прямо на тротуар упал кусок черепицы весом в несколько килограммов.

Просто чудом никто не пострадал.

Ответственным работникам города Риги, видимо, надоело ждать, когда от заброшенного здания упадет фрагмент не в несколько килограммов, а в несколько тонн, поэтому на оперативном заседании прямо у стен развалин все были настроены решительно.

«После того, что случилось, уже вариантов нет. Надо немедленно этот вопрос решать. Если собственники не отреагируют, это должна сделать Рижская дума. [...] Ну вы поймите, это такая активная магистраль!

Это только по счастливой случайности — вот, надо постучать по дереву! — никто не пострадал.

И общественный транспорт, и машины, и пешеходы...»,

— говорит Дмитрий Павлов, исполнительный директор Восточной исполнительной дирекции Риги.

Интересно то, что двумя днями раньше на том же самом месте состоялась встреча сотрудников думы с представителями владельцев здания. Был представлен проект работ, согласно которому, весной следующего года планировалось начать работы по укреплению фасада, возведению временных окон и кровли. Чтобы к осени 18-го года убрать сетку с фасада. Проект уже прошел утверждение в Инспекции по памятникам. Однако, после вчерашнего ЧП депутаты из состава комиссии потребовали – срок для временных решений прошел. Делать надо капитально. Сейчас проект реновации дома находится в Строительном управлении города.

План действий, по результатам проведенного оперативного совещания, рассказал директор Имущественного комитета Риги Олег Буров:

«Рижская дума планирует созвать внеочередное заседание, это произойдет в среду, послезавтра, в 10:00, где принимаем решение думы (а это административный акт)

о принудительном приведении этого здания в порядок, где мы дадим сроки, в которые надо незамедлительно все это сделать.

Времени дается неделя. Если в следующий понедельник работы начаты не будут, тогда начинаем сами, это будет поручено Департаменту имущества Рижской думы».

Как пояснил Олег Буров, самоуправление не собирается делать за владельцев капитальный ремонт здания. Будут поставлены леса, и закреплены все части фасада, которые могут хоть в какой-то мере угрожать безопасности прохожих. Возможно, по периметру оборудуют тоннель — впрочем, этот вопрос будут решать эксперты. А владельцы получат счет за выполненную работу — возможно, он будет измеряться несколькими десятками тысяч евро. Если время подготовки к работам с крыши здания упадет еще что-нибудь и прохожие получат травмы — то владельцам грозит уголовная ответственность.