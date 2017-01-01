Передача: выплата зарплат в конвертах продолжалась в Tokyo City даже во время рейда СГД

Даже проверка СГД не остановила сеть ресторанов Tokyo City от выплаты зарплат в конвертах: пока наверху работали инспекторы, на нижнем этаже «наличку» распределяли по конвертам, сообщили в передаче Aizliegtais paņēmiens на LTV.

Как мы уже сообщали, журналистка этой передачи устроилась в ресторан и несколько месяцев проработала там посудомойщицей. В ходе эксперимента она договорилась с работниками СГД, что в день выплаты зарплат они нагрянут и попробуют «поймать» предприятие за этим подсудным делом.

Однако, как сообщается, перед проверкой, в ресторане началась непонятная беготня и призыв к работникам покинуть помещение. Когда кабинет директора Даце Гаспажини-Корецкой был «захвачен», здесь нашли около 8 000 евро - эти деньги, по заверениям начальницы шли на инкассацию, а не на зарплаты. После чего работникам Tokyo City были даны ЦУ - запомните, вы, мол, работаете по 8 часов и никаких «конвертов» не получаете!

Как оказалось, рейды СГД паралельно проходили в нескольких филиалах, в том числе и в главном бюро на улице Меркеля. Специалисты налоговой пришли в 6 вечера и работали до 7 утра. Несмотря на это, ситуация получилась поистине комическая - пока на одном этаже СГД проверяла документацию, на другом - представители сети получали наличку и рассовывали ее по концертам - сообщают журналисты, проводившие эксперимент.

Как уже сообщал наш портал, финансовая полиция Службы государственных доходов (СГД) начала уголовный процесс против сети ресторанов Tokyo City, которая подозревается в выплате зарплат «в конвертах» и уклонении от уплаты налогов, сообщила передача Латвийского телевидения «Запрещенный прием» со ссылкой на неофициальную информацию.

Журналистка передачи около пяти месяцев проработала в Tokyo City судомойкой, получая часть зарплаты «в конверте». Зарплаты «в конвертах» сеть ресторанов выплачивает судомойкам, официантам, поварам и их помощникам.

С 2017 года выплата зарплат «в конвертах» в Латвии является уголовно наказуемой.

Рестораны «Tokyo City» принадлежат трем предприятиям - «Resto Court», «Restograd» и «Stollons», чья суммарная прибыль за последние два года составила примерно 1,3 млн евро.