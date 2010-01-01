Жители Латвии все позитивнее оценивают Евросоюз

В этом году мнение жителей Латвии о Европейском союзе (ЕС) было одним из самых положительных за последние годы, свидетельствует опрос, проведенный прошедшим летом социологическим агентством SKDS.

61% населения Латвии дали ЕС в целом положительную оценку, что на 1 процентный пункт больше, чем годом ранее. Это один из самых высоких показателей за все время проведения подобных опросов. Более позитивное мнение о ЕС было только в 2014 и 2015 годах, когда положительно его оценивали 63% респондентов.

Противоположное мнение о ЕС в этом году выразили 26% опрошенных, что на 1 процентный пункт меньше, чем в прошлом году. Больше всего негативно настроенных к ЕС латвийцев было в 2010 году - 40%.

Еще 13% респондентов не могли дать конкретный ответ на вопрос, как они оценивают ЕС.

Опрос проводился в июле этого года, в нем приняли участие около 1000 респондентов.