Каждая третья проглоченная таблетка уходит по канализационным трубам в свободное плавание. Поскольку очистные станции не пытаются отлавливать мелкую искусственную химию, ежегодно в Балтийское море попадает до 2200 тонн остатков лекарств. Проблеме найдено решение, но его применение может резко увеличить цену на воду.

Одна из самых больших в Эстонии труб сточных вод уходит с полуострова Копли в Балтийское море. Она протянута на расстояние в три километра от берега к морскому дну и выплескивает там всю столичную сточную воду, которая до того очищена в пределах норм на очистной станции на Пальяссааре.

Всего в Эстонии 25 таких труб, а в Балтийском море – сотни. И теперь у каждой из них возникла новая проблема.

Комиссия по защите морской окружающей среды Балтийского моря HELCOM за два года собрала данные 47 600 пунктов взятия проб на суше и 4600 индивидуальных пунктов данных в Балтийском море, чтобы определить, попадают ли и какие лекарств на очистные станции, а оттуда - в окружающую среду.

Очень удивило открытие, что из 167 препаратов, больше всего в Балтийском море содержится вещества из препарата от эпилепсии промидона. В расчетном количестве были обнаружены и остатки лекарств, которые предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней центральной нервной системы и воспалений, в том числе, известных обезболивающих диклофенака и парацетамола.

Некоторые химикаты уже попали в организмы морской живности, например, в синего берегового карпа, окуня и трески.

«Для Балтийского моря это своя особенность, что все подвержено накоплению. Все, что мы здесь делаем, в итоге попадает в Балтийское море. До какого-то момента все растворяется, но в один прекрасный момент загрязнение станет измеряемым», - объяснил руководитель отдела морской окружающей среды Министерства окружающей срезы Рене Рейнер.

«Разница с прежними временами заключается в том, что сейчас содержание остатков лекарств в море уже стало системным – находим их повсюду и постоянно. Ситуация в определенном смысле хуже, чем указано в докладе», - сказал чиновник, сославшись на то обстоятельство, что Латвия и Литва своих данных для доклада не предоставили.

Допустим, пока речь идет о микроскопических количествах лекарств – настолько маленьких, что еще совсем недавно измерить их не удавалось. На растения и людей такие количество влияния не оказывают, но в Балтийское море они текут в течение десятилетий и их поток прибывает.

Раньше измерить не могли

На берегах Балтийского моря живет около 21 миллиона человек. 30-90 процентов принимаемых оральным путем лекарств выводятся из человека через мочу. Большая часть ее попадает на прибрежные муниципальные водоочистные станции со сточной водой – именно такие, как на Пальяссааре, в Пярну, в Хельсинки, в Петербурге или в Стокгольме. И чем больше рядом город или больница, тем выше концентрация мочи.

Очистные станции не халтурят и хорошо выполняют свою работу: просто проблема остатков лекарств настолько новая, что для борьбы с ней еще не выработаны требования и не запущены технологии.

Ученые единодушны в том, что больше всего беспокойства в морской воде вызывают противозачаточные препараты и обезболивающее диклофенак.

Например, у жителя Лондона были выявлены репродуктивные проблемы, поскольку доза находящихся в реке Темзе женских гормонов, или эстрогенов, с питьевой водой попадала в его организм. Но даже если в определенных местах Балтийского моря будут найдены остатки гормональных препаратов, в Эстонии не нужно опасаться по поводу питьевой воды: воды Балтийского моря не связаны с грунтовыми водами.

Сейчас для очистки воды очистные станции на Балтийском море используют бактерии, химикаты, фильтрацию и отстаивание. Проблема в том, что такие методы могут выловить лишь остатки девяти лекарств из 118.

По словам Лембера, свет в конце туннеля все же есть. Технология для получения других остатков на самом деле существует уже 50 лет: это активированный уголь. До использования угля канализационные воды озонируются, чтобы разделить большие молекулы на более мелкие.

«Эту технологию активно используют в Швейцарии, где чистота воды является государственной целью, и согласие на перестройку водоочистных станций было получено в процессе народного голосования», - привел пример ученый. Пара таких станций сейчас есть еще в Швеции, о том, чтобы принять их в использование думает и Германия.

Для того чтобы запустить технологию на берегу Балтийского моря, все страны должны принять политическое решение и сделать определенные инвестиции.

В 2012 году немцы посчитали, что перестройка станций поднимет цену на куб воды для потребителя на 30 центов. Сейчас кубометр воды в Таллинне стоит более двух евро, а на Юге Эстонии - аж четыре евро.

Деньги вводят ограничения

Рене Рейснер уверен, что очистные станции навряд ли начнут перестраивать: «На это много надежд, но это было бы неразумным шагом. Мы не знаем особенностей всех городов и процессов, а, во-вторых, это очень затратно».

То же самое советуют и авторы доклада. Во-первых, нужно, как в Швеции и в других странах Балтийского моря, начать использовать сертифицирование лекарств, что дало бы пациентам и врачам информацию, какие лекарства больше, а какие меньше опасны для окружающей среды. В то же время нужно объяснить потребителям, что выбрасывать старые лекарства в раковину или в унитаз – не самая умная идея. Их нужно отнести в аптеку.

Если же решат в пользу перестройки водоочистных станций, то, по мнению авторов рапорта, перестройку нужно делать в конкретных местах, например, у больниц, и вылавливать искусственные вещества на месте.

Тема еще настолько сырая, что по этому вопросу имеются разные мнения. Например, докторант Таллиннского технического университета Лембер поддерживает идею, что заниматься остатками нужно в конечном пункте, то есть на очистной станции.

«Немецкие ученые говорят то же самое: продаваемых без рецептов лекарств так много, что ты так и так будешь заниматься ими на водоочистной станции. В плане технологии очистки воды нет разницы, сколько остатков лекарств находится в воде: миллиграмм или нанограмм», - сказал он.