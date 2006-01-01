Заводы — в руинах, а наш сахар уже не нужен. Как Латвия потеряла целую отрасль

1 октября Евросоюз отменил квоты на производство сахара, которое Брюссель ввел в 2006 году. До введения квот в Латвии было три сахарные фабрики — в Елгаве, Екабпилсе и Лиепае. Но после введения квот ЕС на производство сахара они были закрыты. Теперь мы снова можем выпускать столько продукта, сколько пожелаем. Только заводы — в руинах, а наш сахар уже никому не нужен.

Как рассказала в интервью программе заместитель председателя Крестьянского Сейма Майра Дзелзскалея-Бурмистре, за прекращение производства сахара и закрытие всех трех заводов наша страна получила от ЕС компенсацию. Сейчас денег на возобновление сахарной индустрии у Латвии нет. Однако даже если бы средства нашлись, отечественный производитель уже не сможет вернуться на рынок — он занят. Рассчитывать остается только на выход из игры какой-либо из страны-конкурента вследствие климатических изменений.

«Теоретически, можно производить сколько угодно сахара, но нужно его где-то продать... На рынке Европы, или экспортировать — эти рынки нужно найти.

Европейская сахарная индустрия прогнозирует рост производства, но только на 1-2%.[...] Индустрия надеется, что сможет конкурировать на мировом рынке»,

— говорит Дзелзскалея-Бурмистре.

Специалист затруднилась сказать, стоит ли ожидать теперь снижения цен на сахар. По ее словам, сейчас прогнозировать это невозможно — многое зависит от урожая. Непосредственно решение ЕС об отмене квот на цены в магазинах едва ли повлияют.

В беседе с радиостанцией Дзелзскалея-Бурмистре также призналась, что при введении квот Крестьянский Сейм не до конца понимал последствий.

Теперь рассчитывать на какую-то помощь в возврате утраченного за годы квот рынка нельзя.

«Было трудно это понять, потому что на тот момент (2006 год, — прим. ред.) мы были в составе ЕС только два года. Мы просто не знали всех механизмов, какие решения в этой среде принимаются», — сказала Дзелзскалея-Бурмистре.