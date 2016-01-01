Чиновникам за год выплатили премий на 81 млн евро

В прошлом году объем доплат в государственных учреждениях и министерствах достиг 81 млн евро, при этом в основном они выплачивались формально. К таким выводам пришел Государственный контроль по итогам аудита отчета о выполнении государственного бюджета и бюджетов самоуправлений в 2016 году.

Анализируя систему доплат в учреждениях госуправления, Госконтроль констатировал, что, например, в Министерстве финансов доплаты за личный трудовой вклад и качество работы получают 94% работников, а выплачиваются они 10-12 месяцев в году.

Также Госконтроль отмечает, что меняющаяся часть оплаты труда в центральных аппаратах министерств существенно различается. Например, размер премий, денежных поощрений и доплат за результаты труда в расчете на одного работника в год колеблются от 815 евро в Министерстве обороны до 1553 евро в Министерстве земледелия, доплаты за замещение коллег - от 451 евро в Министерстве иностранных дел до 1736 евро в Министерстве здравоохранения, доплаты за работу вне рабочего времени и другие специальные доплаты - от 0 евро в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР) до 3136 евро в Министерстве образования и науки, отпускные пособия - от 0 евро в Министерстве сообщения до 704 евро в Минфине.

Больше всего премий в 2016 году выплачено в Минфине - на сумму 1,62 млн евро.

В Министерстве земледелия выплачено премий на сумму 1,06 млн евро, в МОСРР - на сумму 719,8 тыс. евро. В процентном отношении больше всего работников, которые получили один из видов материального стимулирования, в прошлом году было в Министерстве земледелия - 58%, в центральном аппарате Минфина - 55% и в МОСРР - 40%.

Госконтроль указывает, что анализ системы доплат за личный трудовой вклад и качество работы свидетельствует о том, что в отдельных ведомствах они выплачиваются почти всем работникам, то есть процесс выплаты поощрений носит формальный характер, и его критерии неясны.

Кроме того, Госконтроль пришел к выводу о том, что общая сумма меняющейся части оплаты труда на одного работника в год в центральных аппаратах министерств по сравнению с 2015 годом в прошлом году увеличилась на 367 евро.

Как отметила на пресс-конференции глава Госконтроля Элита Круминя, в целом у учреждения нет возражений против доплат и других бонусов в госуправлении, однако система их выплаты должна быть прозрачной и понятной.