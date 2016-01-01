BMW, Ferrari и Porsche: на каких автомобилях «лихачат» латвийцы (инфографика)

К сожалению, на латвийских дорогах все чаще можно встретить «лихачей», которые с показной легкостью пренебрегают правилами дорожного движения и указанными ограничениями скорости. Так, например, по информации Государственной полиции, за прошлый год стационарные и переносные фоторадары зафиксировали свыше 128 511 нарушений. Несмотря на внушительные суммы, с которыми любителям «погонять» приходится расставаться (общая сумма за 2016 год превышает 3,7 млн. евро), предпочитающих быструю езду в нашей стране меньше не становится. Русский TVNET подготовил инфографику, в которой вы можете ознакомиться с самыми высокими нарушениями скорости, зафиксированными в 2016 году, а также узнать, владельцы каких марок автомобилей чаще всего «лихачат» на латвийских дорогах.

На графике видно, что рекордсменом прошлого года стал обладатель BMW X5 M5OD, которого радар поймал при передвижении со скоростью 189 км/ч, при разрешенной скорости 70 км/час, т.е. он нарушил правила на 119 км/ч. За ним следует водитель Porsche Panamera, чья скорость достигла 194 км/ч, на участке с разрешением 90 км/ч (превысил на 104 км/ч). Отличился и обладатель Ferrari 360 Modena, ехавший со скоростью 191 км/ч, при максимальной разрешённой 90 км/ч (на 101 км/ч больше допустимого).

Стоит отметить, что чаще всего в ТОП нарушителей в 2016-ом году попадали именно владельцы «BMW» (6 из 14 случаев), тем самым подтверждая знакомый всем стереотип о водителях данной марки, как о самых агрессивных участниках дорожного движения.

По итогам работы стационарных фоторадаров в 2016 году водители получили 97 257 протоколов за нарушения. В 73% случаев водители превышали допустимую скорость до 20 км/ч - общее число нарушений 73 840 из общего числа фиксированных. 22 699 «лихачей» превысили допустимую скорость до 30 км/ч, что составляет 23% из общего числа нарушений.

В свою очередь, по итогам работы переносных фоторадаров, за прошлый год было составлено 31 254 протоколов. Почти в половине случаев (47%) водители превышали допустимую скорость до 20 км/ч, а в 39% случаев - до 30 км/ч.

Ранее сообщалось, что Госполиция на своей странице опубликовала карту и список 105 мест нахождения передвижных фоторадаров. Они находятся на всех главных дорогах страны, а также центральных улицах небольших городов. Водители должны считаться и тем, что устройства могут находиться и у государственной границы.

В ближайшем будущем начнут работу еще 12 переносных новых радаров, произведенных в Нидерландах. Они способны считывать скорость в темное время суток, работать в жару и в морозы.

На данный момент действуют и 52 стационарных радара по всей Латвии.