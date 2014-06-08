Другая Рига: Рижские граффити со смыслом

Русский TVNET продолжает рассказывать о секретах, загадках и «фишках» столицы. В сегодняшней подборке - вдохновляющие, мотивирующие объекты стрит-арта и «памятники» вечным ценностям в граффити, «возведенные» рижскими современными художниками. Кстати, на фоне этих арт-объектов можно сделать впечатляющие селфи или даже провести профессиональную фотосессию!

Место для фотосессий и неформальных прогулок

Андрейсала - полуостров на Даугаве рядом с центром Риги недалеко от Сада Виестура. Это место также известно как такой район современного искусства, где периодически проходят неформальные культурные мероприятия - показы, спектакли, выставки.

Кроме того, Андрейсала - прекрасное место для прогулок и фотосессий на фоне граффити.

The Celebration will begin tomorrow with lecture and one-to-one performance evening dedicated to the futuristic fantasizing of how we might live in the future. #reclaimthefuture #reclaimthefutureLV #dirtydealteatro #onetoone #theatre #future #fantasy A post shared by RECLAIM THE FUTURE (@reclaimthefuture) on Aug 7, 2017 at 11:06pm PDT

Today was a good day /ice c/ patiesībā viss nav tā, kā tas izskatās A post shared by Rebeka Daine Fjugasakej (@rebekadaine) on May 16, 2017 at 11:26am PDT

#mugura A post shared by Matiss Janis Berzinskis (@berzinskyy) on May 12, 2017 at 1:08am PDT

#RAF #dimskingcustom A post shared by Dmitrij Suharev (@thedimsking13) on Jun 30, 2017 at 12:58pm PDT

Граффити со смыслом «Солнце. Перконс. Даугава»

Граффити находится на ул. Таллинас 46 (между ул. Чака и Барона). Его сделали известные в Латвии уличные художники KIWIE и RUDENS STENCIL (Дайнис Руденс) во время фестиваля Blank Canvas, популяризирующего культуру уличного искусства и граффити.

Как говорят сами авторы работы, в данной работе слилось воедино древнее и современное, тем самым наводя на мысли о вечных ценностях.

Граффити со смыслом «Солнце. Перконс. Даугава» отображает содержание одноименной песни.

Вот такая мощь украшает стену дома на Таллинас. Две недели назад проезжали, там еще что-то дорисовывали, а сегодня полюбовалась стеной во всей красе. Просто обалденно! A post shared by Nadya (@insta_nt) on Jun 8, 2014 at 11:25am PDT

Кстати, Kiwie также является автором и других рижских граффити.

Помимо огромного «Солнце. Перконс. Даугава» на улице Таллинас есть и другие объекты стрит-арта.

A post shared by KEN TWO (@unlikelevel) on May 5, 2017 at 9:52pm PDT

deti, ljubite kartowku fri 🍟😋 A post shared by Darja Vlasenkóva Dasha (@darya.no) on Mar 17, 2017 at 5:52am PDT

20 латов

Во дворе Украинской школы по адресу ул. Бирзниека Упиша, 18б находится своеобразный памятник 20-латовой купюре, на которой изображен Латвийский этнографический музей под открытым небом.

Этот стрит-арт - также «дело рук» авторов и художников Дайниса Руденса и Эрикса Цауне.

Ещё одним «памятником», который, впрочем, скоро мы можем потерять, является реклама автомашины Lada, появившаяся на доме на улице Красотаю в Риге 32 года назад.

Хоть это и не граффити, изображение мечты советского гражданина можно назвать стрит-артом - на фоне «Лады» фотографируются туристы, размещая селфи в социальных сетях.

Old school wheels. #streetscenes #lada #eveningconstitutional #latvija A post shared by Daina Savage (@daina_savage) on May 15, 2017 at 11:20am PDT

Однако недавно на улицу Красотаю прибыли инспекторы стройуправы, которые составили протокол о том, что реклама не согласована и находится на стене дома самовольно, поэтому ее надо закрасить.

У владельцев дома не поднимается рука закрасить столь великолепное свидетельство истории, кроме того, против ликвидации «Лады» выступают и исследователи городской среды.

Граффити под развязкой Островного моста

В туннеле под Островным мостом ежегодно проходят международные фестивали стрит-арта. Вот, например, граффити, которые появились в 2014 году, когда Рига официально носила статус Культурной столицы Европы.

Стрит-арт на спортплощадке школы

Ещё одна «галерея граффити» находится на спортивной площадке Рижской Гризинькалнской школы им. Гердера.

Стрит-арт не только вдохновляет, но и мотивирует школьников!

Vingrotāji #252 #365project #kiwie #graffiti #vingrotāji #atlēti A post shared by Mārtiņš Bruņenieks (@papuass_) on Sep 10, 2017 at 3:14pm PDT

Day 3. UZVARA! W! #w #uzvara #keizars_riga #keizars #hardworkpaysoff A post shared by BS Ķeizars/VEF Rīga (@keizars_riga) on Jul 2, 2015 at 4:02am PDT

Брусья #SPEKS A post shared by Алекс (@surok98) on Feb 11, 2015 at 6:38am PST

SPEKS A post shared by Алекс (@surok98) on Feb 10, 2015 at 5:34am PST

Всё перечисленное - лишь малая часть объектов стрит-арта, которые можно найти в Риге.

Известно, что фотограф Агнесе Альена несколько недель решила создать интерактивную карту, которая позволит сориентироваться в рижском уличном искусстве – рисунках, которые украшают стены зданий в столице Латвии.

По словам рижанки, ей всегда нравилось гулять по другим городам и выискивать уличные картины, которые дают возможность познакомится и увидеть город с другого ракурса.

Карта доступна по ссылке:

Collection of street art works in Riga

Напомним в рамках проекта «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о секретах, загадках и «фишках» столицы. Все статьи о Риге можно прочитать здесь:

Другая Рига

Вы всё еще думаете, что хорошо там, где нас нет?