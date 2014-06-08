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Другая Рига: Рижские граффити со смыслом

Русский TVNET
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Коллаж Русского TVNET | Фото: Instagram

Русский TVNET продолжает рассказывать о секретах, загадках и «фишках» столицы. В сегодняшней подборке - вдохновляющие, мотивирующие объекты стрит-арта и «памятники» вечным ценностям в граффити, «возведенные» рижскими современными художниками. Кстати, на фоне этих арт-объектов можно сделать впечатляющие селфи или даже провести профессиональную фотосессию!

Место для фотосессий и неформальных прогулок

Андрейсала - полуостров на Даугаве рядом с центром Риги недалеко от Сада Виестура. Это место также известно как такой район современного искусства, где периодически проходят неформальные культурные мероприятия - показы, спектакли, выставки.

Кроме того, Андрейсала - прекрасное место для прогулок и фотосессий на фоне граффити.

Today was a good day /ice c/ patiesībā viss nav tā, kā tas izskatās

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#mugura

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#RAF #dimskingcustom

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Граффити со смыслом «Солнце. Перконс. Даугава»

Граффити находится на ул. Таллинас 46 (между ул. Чака и Барона). Его сделали известные в Латвии уличные художники KIWIE и RUDENS STENCIL (Дайнис Руденс) во время фестиваля Blank Canvas, популяризирующего культуру уличного искусства и граффити.

Как говорят сами авторы работы, в данной работе слилось воедино древнее и современное, тем самым наводя на мысли о вечных ценностях.

Граффити со смыслом «Солнце. Перконс. Даугава» отображает содержание одноименной песни.

Кстати, Kiwie также является автором и других рижских граффити.

Помимо огромного «Солнце. Перконс. Даугава» на улице Таллинас есть и другие объекты стрит-арта.

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deti, ljubite kartowku fri 🍟😋

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20 латов

Во дворе Украинской школы по адресу ул. Бирзниека Упиша, 18б находится своеобразный памятник 20-латовой купюре, на которой изображен Латвийский этнографический музей под открытым небом.

Этот стрит-арт - также «дело рук» авторов и художников Дайниса Руденса и Эрикса Цауне.

#visvalžaiela #visvalža #lati #art #Rīga #Latvia #ozols #купюра #maja #20lati #banknote

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Ещё одним «памятником», который, впрочем, скоро мы можем потерять, является реклама автомашины Lada, появившаяся на доме на улице Красотаю в Риге 32 года назад.

Хоть это и не граффити, изображение мечты советского гражданина можно назвать стрит-артом - на фоне «Лады» фотографируются туристы, размещая селфи в социальных сетях.

Old school wheels. #streetscenes #lada #eveningconstitutional #latvija

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Однако недавно на улицу Красотаю прибыли инспекторы стройуправы, которые составили протокол о том, что реклама не согласована и находится на стене дома самовольно, поэтому ее надо закрасить.

У владельцев дома не поднимается рука закрасить столь великолепное свидетельство истории, кроме того, против ликвидации «Лады» выступают и исследователи городской среды.

Граффити под развязкой Островного моста

В туннеле под Островным мостом ежегодно проходят международные фестивали стрит-арта. Вот, например, граффити, которые появились в 2014 году, когда Рига официально носила статус Культурной столицы Европы.

Стрит-арт на спортплощадке школы

Ещё одна «галерея граффити» находится на спортивной площадке Рижской Гризинькалнской школы им. Гердера.

Стрит-арт не только вдохновляет, но и мотивирует школьников!

Vingrotāji #252 #365project #kiwie #graffiti #vingrotāji #atlēti

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Day 3. UZVARA! W! #w #uzvara #keizars_riga #keizars #hardworkpaysoff

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Брусья #SPEKS

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SPEKS

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Всё перечисленное - лишь малая часть объектов стрит-арта, которые можно найти в Риге.

Известно, что фотограф Агнесе Альена несколько недель решила создать интерактивную карту, которая позволит сориентироваться в рижском уличном искусстве – рисунках, которые украшают стены зданий в столице Латвии.

По словам рижанки, ей всегда нравилось гулять по другим городам и выискивать уличные картины, которые дают возможность познакомится и увидеть город с другого ракурса.

Карта доступна по ссылке:

Collection of street art works in Riga

Напомним в рамках проекта «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о секретах, загадках и «фишках» столицы. Все статьи о Риге можно прочитать здесь:

Другая Рига

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