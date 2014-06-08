Другая Рига: Рижские граффити со смыслом

Русский TVNET продолжает рассказывать о секретах, загадках и «фишках» столицы. В сегодняшней подборке - вдохновляющие, мотивирующие объекты стрит-арта и «памятники» вечным ценностям в граффити, «возведенные» рижскими современными художниками. Кстати, на фоне этих арт-объектов можно сделать впечатляющие селфи или даже провести профессиональную фотосессию!
Место для фотосессий и неформальных прогулок
Андрейсала - полуостров на Даугаве рядом с центром Риги недалеко от Сада Виестура. Это место также известно как такой район современного искусства, где периодически проходят неформальные культурные мероприятия - показы, спектакли, выставки.
Кроме того, Андрейсала - прекрасное место для прогулок и фотосессий на фоне граффити.
Граффити со смыслом «Солнце. Перконс. Даугава»
Граффити находится на ул. Таллинас 46 (между ул. Чака и Барона). Его сделали известные в Латвии уличные художники KIWIE и RUDENS STENCIL (Дайнис Руденс) во время фестиваля Blank Canvas, популяризирующего культуру уличного искусства и граффити.
Как говорят сами авторы работы, в данной работе слилось воедино древнее и современное, тем самым наводя на мысли о вечных ценностях.
Граффити со смыслом «Солнце. Перконс. Даугава» отображает содержание одноименной песни.
Кстати, Kiwie также является автором и других рижских граффити.
Помимо огромного «Солнце. Перконс. Даугава» на улице Таллинас есть и другие объекты стрит-арта.
20 латов
Во дворе Украинской школы по адресу ул. Бирзниека Упиша, 18б находится своеобразный памятник 20-латовой купюре, на которой изображен Латвийский этнографический музей под открытым небом.
Этот стрит-арт - также «дело рук» авторов и художников Дайниса Руденса и Эрикса Цауне.
Ещё одним «памятником», который, впрочем, скоро мы можем потерять, является реклама автомашины Lada, появившаяся на доме на улице Красотаю в Риге 32 года назад.
Хоть это и не граффити, изображение мечты советского гражданина можно назвать стрит-артом - на фоне «Лады» фотографируются туристы, размещая селфи в социальных сетях.
Однако недавно на улицу Красотаю прибыли инспекторы стройуправы, которые составили протокол о том, что реклама не согласована и находится на стене дома самовольно, поэтому ее надо закрасить.
У владельцев дома не поднимается рука закрасить столь великолепное свидетельство истории, кроме того, против ликвидации «Лады» выступают и исследователи городской среды.
Граффити под развязкой Островного моста
В туннеле под Островным мостом ежегодно проходят международные фестивали стрит-арта. Вот, например, граффити, которые появились в 2014 году, когда Рига официально носила статус Культурной столицы Европы.
Стрит-арт на спортплощадке школы
Ещё одна «галерея граффити» находится на спортивной площадке Рижской Гризинькалнской школы им. Гердера.
Стрит-арт не только вдохновляет, но и мотивирует школьников!
Всё перечисленное - лишь малая часть объектов стрит-арта, которые можно найти в Риге.
Известно, что фотограф Агнесе Альена несколько недель решила создать интерактивную карту, которая позволит сориентироваться в рижском уличном искусстве – рисунках, которые украшают стены зданий в столице Латвии.
По словам рижанки, ей всегда нравилось гулять по другим городам и выискивать уличные картины, которые дают возможность познакомится и увидеть город с другого ракурса.
Карта доступна по ссылке:
Collection of street art works in Riga
Напомним в рамках проекта «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о секретах, загадках и «фишках» столицы. Все статьи о Риге можно прочитать здесь:
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