На востоке страны потеплело всего до +6; в среду будет чуть лучше

Во второй половине дня во вторник в Видземе, Латгале и на востоке Земгале температура воздуха не превышает +6..+8 градусов, таким образом, этот день стал самым холодным с весны, сообщает агентство ЛЕТА.

В свою очередь в Лиепае и в других районах западного побережья Курземе светит солнце, а столбик термометра поднялся до отметки в +15 градусов. В остальных регионах страны идут дожди, больше всего осадков зарегистрировано в Руцаве - более 20 мм.

В среду временами будут идти дожди, ожидаются и ливни. Больше осадков синоптики прогнозируют во второй половине дня и вечером, а самые сильные ливни снова пройдут в юго-восточной части Курземе.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на западном побережье Курземе и на севере Видземе его порывы достигнут 15-18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха ночью сорставит +6..+10 градусов, на побережье - +13 градусов. Днем воздух прогреется до +10..+14 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, возможны небольшие дожди. Порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 12 метров в секунду, а температура воздуха достигнет +13 градусов.