Латвия примет не больше беженцев, чем предусмотрено прежним соглашением, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьер-министра Андрей Вайварс.

Еврокомиссия призывает страны ЕС принять больше беженцев, чем предусмотрено достигнутыми на предыдущих переговорах соглашениями. Однако для Латвии этот вопрос не актуален, так как она все еще не выполнила предусмотренную квоту на прием беженцев, пояснил он.

27 сентября Еврокомиссия представила новый план, предусматривающий в течение ближайших двух лет напрямую принять 50 тысяч ищущих убежища из Африки, Турции и Ближнего Востока, чтобы предотвратить перемещение беженцев опасным путем по Средиземному морю.

Страны-участницы ЕС могут участвовать в выполнении этого плана на добровольной основе, заявила Еврокомиссия. На поддержку этих стран выделено 500 млн евро.