Будьте внимательны проходя мимо! Владельцам здания на ул. Марияс, 6 дан срок до 9 октября

В понедельник, 2 октября, председатель Комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров созвал оперативное совещание представителей ответственных департаментов Рижского самоуправления, чтобы в срочном порядке принять решение об устранении рисков для транспорта и пешеходов, передвигающихся вдоль развалины на ул. Марияс, 6.

«Чтобы транспорт и пешеходы могли передвигаться вдоль этого здания безопасно, надо незамедлительно действовать, чтобы устранить любые риски. Владельцам дома на ул. Марияс, 6 поручено до 9 октября установить вокруг здания леса и оценить техническое состояние исторического фасада. Только под надзором сертифицированного реставратора и после согласования с Государственной инспекцией по охране памятников культуры, удалить только те детали, которые представляют опасность и могут упасть. На тротуаре требуется установить туннель для пешеходов. Если владельцы здания в установленный срок этого не сделают, Департамент собственности Рижской думы

исполнит решение думы о принудительном приведении здания в порядок, и средства самоуправления, потраченные на эти цели будут взысканы с собственников»,

- сказал на оперативном совещании О. Буров.

В воскресенье на тротуар с жилого здания на ул. Марияс, 6 упал фрагмент фасада. Во время оперативного совещания представитель собственников здания Александр Мейкшенс сообщил, что в воскресенье с крыши упала часть черепицы.

Департаменту собственности Рижской думы поручено подготовить проект решения о принудительном приведении в порядок строения на ул. Марияс, 6, ухудшающего городскую среду.

В оперативном совещании приняли участие представители собственников здания на ул. Марияс, 6 – Томаса Тула и Людмилы Баумане, специалисты и ответственные сотрудники Строительного управления Риги, департаментов собственности и сообщения, исполнительный директор Восточной исполнительной дирекции Риги Дмитрий Павлов, представители Государственной инспекции по охране памятников культуры, а также депутаты Комитета городской собственности Рижской думы.

Памятник архитектуры местного значения под № 7851 на протяжении многих лет удостаивался нелестного звания «Самая знаменитая развалина Риги». Собственность состоит из земли площадью 1432 кв. метров, на которой находится пятиэтажное жилое здание и подвал под двором. Жилое здание классифицировано как строение, деградирующее окружающую среду категории B, и к владельцам применяется повышенная ставка налога на недвижимую собственность. Кроме того, собственникам неоднократно поручалось провести работы по консервации здания с сохранением всех важных исторических деталей строения.

Пятиэтажное жилое здание на ул. Марияс, 6 построено в 1904 году по проекту архитектора Константина Пекшенса. Здание является архитектурным памятником местного значения, расположенного на территории памятника архитектуры государственного значения «Исторический центр Риги», который также внесен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.