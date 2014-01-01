Сколько учеников в классе? Будет решать правительство!

Правительство поддержало сегодня поправки к закону об образовании, предусматривающие делегировать Кабинету министров право устанавливать минимальное количество учеников в классе и группе классов в учреждениях общего образования.

В аннотации к законопроекту говорится, что для содействия доступности качественного образования и эффективному использованию ресурсов одной из задач, упомянутых в основных принципах развития образования на 2014-2020 годы, является упорядочение школьной сети с концентрацией среднего образования в городах регионального значения и краевых центрах.

Результаты исследования ОЭСР свидетельствуют, что средние показатели успеваемости в сельских школах отстают от показателей других стран, и существует риск, что дети получат в таких школах образование более низкого качества, чем, например, в краевых городах, где сконцентрированы качественные педагогические ресурсы и материально-техническая база.

С учетом развития ситуации в последние три года Кабинету министров делегировано право устанавливать максимально допустимое количество учеников в классах и группах классов. Соответствующие правила Кабмин должен издать до 31 августа 2018 года и не менее чем на один год.