Страховщики успокоили: неиспользуемым машинам ОСТА не нужна

В Латвии и в дальнейшем не нужно будет приобретать полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСТА), если автомобиль не участвует в движении, сказал руководитель Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашин.

Принятые вчера правительством поправки предусматривают, что покупать полис нужно покупать и в том случае, если транспортное средство не используется в движении, но стоит в таком месте, где движение возможно.

По словам Абашина, новость, вероятно, была неверно интерпретирована.

«Хотим уточнить, что новые поправки относятся не к мотоциклу, поставленному в гараж зимой, а к технике, которая используется для работы на закрытых территориях, во дворах, на полях, в лесах, например, сельхозтехника, прицепы и другие транспортные средства», - сказал Абашин.

Если семейный автомобиль на зиму ставится в гараж или во двор, то, как и раньше, покупать ОСТА не надо, уточнил он.