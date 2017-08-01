Маршрут на выходные: ночь огня в Лигатне, приключения бревна и приметы осени

До золотой осени остается всего-ничего, самыми яркими красками леса и парки окрасятся через неделю-другую. Да и в ближайшие выходные примет ее вы обнаружите много. Увы, синоптики обещают дожди, так что, собираясь за город, помните, что нет плохой погоды - есть неподходящая одежда! А в Турайде, Лигатне и других местах все запланированное на выходные состоится при любой погоде.

День ливов в Турайде

В этом году празднуют 800-летие вождя гауйских ливов Каупо - реального исторического персонажа, с именем которого связано начало христианства в Латвии. В пятницу, 6 октября, в честь этого юбилея в Турайдском музее-заповеднике пройдет День ливов для школьников.

В течении всего дня - с 10.00 до 18.00будут в музее будут проводиться интерактивные экскурсии, посвященные истории людей, живших на берегах Гауи в дохристианский период. В пяти местах заповедника «спрячут» связанные с историей львов и личностью их вождя Каупо «секретики».

Турайдский музей-заповедник

Будут организованы различные состязания - на эрудицию, знание истории, а также сноровку и ловкость. Сможете ли вы, например, использовать по назначению старинные предметы и приспособления?.. Экспозиция, посвященная истории гауйских ливов расположена в центре заповедника - как раз на пути к каменному Турайдскому замку. В субботу-воскресенье она тоже открыта. Не проходите мимо!

Ночь огня в Лигатне

FOTO: Пресс-фото, Vienkoču parks

Парк «Виенкочи» на берегу речки Лигатне находится всего в паре километров от одноименного фабричного поселка. Традиционная ночь огня здесь проходит уже в 14-й раз. Сначала это было мероприятием «для своих» - деревянных дел мастера, создававшие в парке деревянную скульптуру и музей ремесел, связанных с деревом, собирались и праздновали смену времен года.

В субботу в 18.30 в парке зажгут огонь в долбленых деревянных колодах и тысячи свечей, ведь долгие осенние вечера располагают к огненным забавам. Вас ждет экскурсия по парку при свете факелов, участие в мастер-классах мастеров-ремесленников, выступления фольклористов, рассказ о средневековых традициях, связанных с огнем и ремеслами.

Парк "Виенкочи"

Бревно, деревянная колода и все что можно сделать из цельной древесины в «Виенкочи» показывают и прославляют, отсюда и названия парка. Если вы никогда здесь не бывали прежде, знакомство с местными чудесами в Ночь огня станет незабываемым. Парк большой - в его исторической части в миниатюре построены макеты старых усадеб, в том числе исчезнувших с лица земли.

Есть в парке множество необычных аттракционов и деревянной скульптуры - из цельного дерева мастера вырезали фигурки зверей. Музей деревообработки сделан как старинная мастерская, а необычный дом, сделанный из экологических природных материалов кажется частью природного ландшафта. Есть на что посмотреть!

В субботу, 7 октября программа Ночи огня в парке будет проходить с 18.30 до 21.00, стоимость входных билетов в парк - от 4 до 6 евро. (Дошкольникам - бесплатно).

На болото, за клюквой!

В Латвии сегодня десятки обустроенных туристских троп, проложенных по болотам. Но даже если ягода видна с деревянных мостков, не каждый турист рискнет сделать шаг в сторону с деревянных дорожек. И это правильно - не зная болота, лучше не рисковать. Тем более, что клюкву сегодня собирают и на вполне цивильных плантациях.

Пионером разведения крупноплодной «американской» клюквы в Латвии был профессор Шпатс, плантации его крестьянского хозяйства сегодня занимают 12 гектаров, сюда едут и экскурсанты, и сборщики ягод, и любознательные туристы. Экскурсия с дегустацией стоит 2 евро с человека, килограмм ягод, собранных собственноручно - тоже 2 евро.

Крестьянское хозяйство "Gundega"

Если все расходы посчитать - на рынке, может быть, будет и подешевле. Но ведь самим корзинку-другую собрать - это же целое приключение. Тем более, что рядом - дворец Бирини с прекрасным осенью парком, так что в выходной можно совместить полезное и познавательное с романтичной прогулкой. Имейте в виду - вход в парк дворца Бирини теперь тоже платный.