Рижская дума отчиталась о завершении ремонтов во дворах

В Риге завершены запланированные на этот год ремонтные работы во внутренних кварталах, дворах и на подъездных дорогах, сообщил агентству ЛЕТА представитель Рижской думы Угис Видаускис.

Мэр Риги Нил Ушаков и исполнительный директор города Юрис Радзевич вместе с другими должностными лицами самоуправления проверят качество выполненных работ в жилом микрорайоне Плявниеки в кварталах между улицами Деглава, Улброкас, академика Мстислава Келдыша и Андрея Сахарова, начиная со двора дома на ул. Дравниеку, 7.

В этом году ремонт во внутренних кварталах выполнен в 15 районах Риги, включая Кенгарагс, Плявниеки, Пурвциемс, Иманту, Ильгюциемс и Юглу. Обновлены покрытия подъездных дорог примерно по 80 адресам. На эти цели в этом году Рижская дума выделила 4 млн евро.