В ближайшие сутки будет ветрено и дождливо

В ближайшие часы, а также в четверг, в Латвии пройдут дожди, местами очень интенсивные, возможны и грозы, сообщает агентство ЛЕТА.

Порывы южного и западного ветра местами усилятся до 11-16 метров в секунду, местами на побережье - до 20 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха в четверг утром составит всего +5..+9 градусов, на побережье - до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +9..+13 градусов.

В Риге также пройдут дожди, возможны ливни. В ночь на четверг порывы южного ветра будут достигать скорости 15 метров в секунду. Температура воздуха составит от +7 градусов ночью до +12 градусов днем.