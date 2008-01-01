Выпускница-2008: «Русские дети знают латышский, если общаются на нем вне школы»

«Уровень знания латышского языка выпускников моего года в большей степени зависел не от того, насколько хорошо преподавали язык, а от того, находились ли они в латышской среде, использовали ли язык вне учебного процесса», - рассказала выпускница школы нацменьшинств-2008. В рамках проекта о выпускниках «русских» школ Русский TVNET пытается найти ответы на вопросы - как на русскоязычных школьников повлияет закон, предусматривающий сдачу централизованных экзаменов исключительно на госязыке, станет ли это для них дополнительным стрессом или, напротив, повысит конкурентоспособность русскоязычных выпускников на рынке труда.

Своим опытом, воспоминаниями и размышлениями поделилась жительница Олайне Марина, которая окончила среднюю школу нацменьшинств в 2008 году:

"Я сомневаюсь, что в нашей школе соблюдалась пропорция 60/40 - точно помню, что все учебники были на латышском языке, однако уроки проходили полностью на русском языке.

Ознакамливаться с информацией на латышском из учебников было, как правило, нашим домашним заданием. Все контрольные и проверочные работы по таким предметам как химия, физика, математика, биология, насколько я помню, мы писали на русском. Вели конспекты и отвечали перед классом мы также на русском.

Учителя, которые преподавали латышский язык в нашем классе, как в основной так и средней школе менялись каждые полгода.

Наш класс делился на две группы, которые изучали языки у разных педагогов, и всегда считалось, что у одной группы более сильный учитель, у другой - слабый.

Наши преподаватели всегда считались более слабыми. Бывало, что иногда мы объединялись, и уроки проходили у всего класса - тогда чувствовалось, что уровень знания языка нашей группы ниже.

Все преподаватели латышского были носителями языка, разного возраста - от недавно закончивших ВУЗ девушек, до опытных педагогов предпенсионного возраста. Думаю, возраст никак не влиял на компетентность педагога, единственное, что хотелось бы отметить -

по моим наблюдениям, молодые педагоги чаще выбирали более интересные и прогрессивные методики обучения, у нас было больше коммуникации, мы чаще на уроках латышского использовали устную речь. Пожилые учителя больший акцент делали на грамматику, заучивание правил.

Наличие учебников на латышском языке и билингвальное обучение само по себе, никак не повлияло на уровень знания государственного языка. Мне кажется, что его мы учили только на уроках латышского. Ведь, во-первых, школьники неохотно читают учебники, только в случаях необходимости, а, во-вторых, у нас всегда была возможность пойти в библиотеку и прочитать такой же учебник на русском языке.

Думаю, что уровень знания латышского языка выпускников моего года в большей степени зависел не от того, насколько хорошо преподавали язык, а от того, находились ли они в латышской среде, использовали ли язык вне школы.

Я знаю, что те мои одноклассники, у кого вне школы были друзья-латыши, знали госязык лучше тех, у кого не было возможности практиковаться.

Если говорить о процессе сдачи экзаменов, я очень хорошо помню, что вызвало затруднение у меня. На экзамене по латышскому языку необходимо было написать сочинение на тему «Визуальное искусство и выставки картин». Мне очень интересно - как те, кто составлял этот экзамен, вообще предполагали, что школьники будут писать такое сочинение? Эту тему и на родном языке в школьные годы очень трудно осветить!

На экзамене по математике все задания были на латышском, однако никаких сложностей ни у меня, ну и моих одноклассников это не вызвало - все было понятно, в тексте заданий использовались простые слова. На уроках по математике у нас были задачники, мы разбирали основные термины - написать несколько слов по-латышски и несколько цифр не составило труда.

Если школьник знает, как решить то или иное задание, латышский язык или недостаточное владение им никак не сможет помешать ему успешно сдать экзамен.

Если сложно подобрать какие-то слова на латышском, их всегда можно заменить на другие, быть более кратким в своих ответах. На экзамене по химии у учеников, которые знают формулы, также никаких сложностей также быть не должно. Думаю, затруднения могут возникнуть лишь на экзамене по физике.

Если говорить об образовании в целом, то я считаю, что билингвальное образование влияет на то, как информация усваивается школьниками - им нужно читать на одном языке, переводить, понимать... Не понятно, как расставлены приоритеты.

Мне было бы интересно узнать, насколько сейчас хорошо и качественно преподают латышский язык, соблюдается ли пропорция 60/40, и насколько охотно современные старшеклассники учат госязык - может они уже с 9-8 класса знают о том, что уедут за рубеж, и делают упор на английский?"

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей, в которых бывшие русскоязычные выпускники средних школ нацменьшинств разных лет делятся своим опытом.

Не вызывают ли централизованные экзамены на латышском у школьников лишнего стресса? Как на практике выглядит билингвальное образование? Действительно ли выпускники русских школ менее конкурентоспособны на рынке труда, или проблема надумана, и выпускники русских школ знают латышский на уровне носителей языка?

Если вам есть, чем поделиться по данной теме, пишите свои истории на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv, и мы обязательно расскажем и о вашем опыте!