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Собраны подписи под коллективной инициативой об отзыве депутатов

LETA
Голосование во время заседания Сейма | Фото: Edijs Pālens / LETA

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собрано более 10 000 подписей под инициативой, которая предусматривает возможность отзыва депутатов Европейского парламента, Сейма и самоуправлений.

Сбор подписей был начат еще в 2011 году Янисом Гаварсом. Как отмечает автор инициативы, отзыв депутатов позволит обществу влиять на общественные и политические процессы в стране.

Гаварс предлагает отзывать депутатов, которые замечены в антиконституционной деятельности, против которых возбуждены уголовные дела.

В инициативе подчеркивается, что такая возможность важна в тех случаях, когда депутаты после избрания нарушают клятву, не выполняют обещания, ведут антигосударственную деятельность, подрывают своим поведение престиж госуправления.

В целом под инициативой с 2011 года подписались 10 017 человек.

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