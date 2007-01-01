Трагедия в Гайльэзерсе: Мою беспомощную маму убили врачи

«Эту историю я пишу не для того, чтоб заклеймить непрофессиональных врачей - убийцами. Я не судья! Я хочу, чтобы люди перестали слепо доверять врачам, чтобы не боялись перепроверять полученную информацию. И тогда, возможно, вооружившись до зубов, можно будет избежать таких трагедий» - такими словами начинает свою историю Виолета, которая уверяет, что в Гайльэзерсе ее живую маму без согласия родственников и лечащего врача отключили от аппарата жизнеобеспечения. Своим рассказом она поделилась с пользователями Facebook и порталом Русский TVNET, в надежде восстановить справедливость, привлечь к ответственности виновных и найти ответы на многочисленные вопросы.

2 сентября 2017 года 56-летняя Светлана Ячменева, мама нашей героини Виолеты, поступила в стационар больницы Гайльэзерс с симптомами «желтухи». Незадолго до этого, женщина проходила обследование, после которого ей рекомендовали небольшую операцию, однако обратившись за консультацией к семейному врачу доктору Занде Граве, она получила ответ, что проблема не серьезная и операция не нужна. Своему семейному врачу Светлана безоговорочно доверяла, поэтому к ее рекомендациям прислушалась.

В результате весь следующий год женщина провела на больничных – врач разводила руками, выписывая очередные антибиотики.

Операция, закончившаяся комой

В больницу Светлана попала в сентябре, где врачи обнаружили у неё заблокированные желчные потоки, в результате чего желчь попадала в кровь, отравляя организм женщины. Было принято решение прооперировать поступившую пациентку 12 сентября.

«Все эти дни мы проводили с ней, всячески подбадривали, говорили, что все будет хорошо, шутили и старались отвлечь от дурных мыслей» - рассказывает отчаявшаяся Виолета.

Операция средней тяжести прошла без осложнений. Когда женщина отошла от наркоза, около ее кровати уже стояли родные. Улыбаясь сквозь слезы облегчения, все были уверены, что самое страшное позади, однако утром 13 сентября все пошло не так.

«У мамы упало давление и спустя два часа с подозрениями на внутренне кровотечение ее увезли на повторную операцию. В коридоре операционного блока у нее остановилось сердце, но, благодаря дежурившим на тот момент врачам реанимации, ее быстро вернули к нам».

На тот момент женщина уже была подключена к аппарату искусственного дыхания, реанимационные мероприятия были проведены без замедления, поэтому кислородного голодания мозга не было.

Причину кровотечения ликвидировали, но после второй операции Светлана впала в кому.

«Нам сказали, что лопнул какой-то сосуд, поэтому была проведена очередная операция. Ее состояние было крайне тяжелым и маму ввели в искусственную кому, но уже к вечеру ее должны были из этой комы вывести», - рассказала Русскому TVNET дочь покойной.

Позвонив вечером в больницу, Виолете сообщили, что состояние матери все еще тяжелое, и необходимо дождаться нормализации показателей, поэтому выводить из комы ее пока не будут. На следующий день (14 сентября) стало известно, что врачи прекратили давать какие-либо седативные средства, и нужно ждать, пока Светлана очнется сама.

«Мы приезжали к ней по несколько раз в день. Это было тяжелое для всех время, полное переживаний, тревог и надежд. Говорят, что даже если человек в коме, он все равно все слышит. Родные и близкие по очереди дежурили у ее кровати, читали ей молитвы, книги, рассказывали о том, что у нас происходило за день, говорили слова любви, просили, чтоб она боролась ради себя и ради всех нас! Ее состояние продолжало оставаться тяжелым, но каждый день врачи сообщали о каких-то маленьких улучшениях: стабилизировалось давление, стали функционировать почки, улучшилось кровообращение» - со слезами на глазах рассказывает Виолета.

18-го сентября в 13:01 Виолете позвонили из больницы, и, не представившись, сообщили, что ее мамы больше нет.

По словам медиков, Светлана умерла накануне утром. Услышав данную информацию, дочь покойной испытала состояние шока, ведь еще вчера (17 сентября), родные навещали Светлану по очереди весь день.

Виолета подчёркивает: «Я точно помню, что вчера в 17:00 я видела ее живой. Все посещения зафиксированы. Но более детальную информацию мне предоставлять отказались, попросили успокоиться и перезвонить позже».

«Нам сказали, что мы целовали уже мертвое тело»

Виолета рассказывает: «В тот момент, когда мне позвонили из больницы, в медицинское учреждение уже приехала моя тётя. Уже через пять минут она была у заведующей реанимационного отделения Дайны Рожкалне. Насколько мне известно, именно она приняла решение отключить пациентку от аппарата жизнеобеспечения, основываясь на данных энцефалограммы».

По словам собеседницы Русского TVNET, врач уверяла, что на момент отключения её матери от аппаратов, мозг пациентки был мертв. Также врач настаивала на том, чтобы в свидетельстве была указана дата смерти 17 сентября.

Родные категорически не соглашались с этой датой, ведь в этот день они навещали Светлану, разговаривали с ней, целовали, вытирали слезы. В свою очередь Доктор Рожкалне ответила, что

в тот день они целовали мертвое тело, а дежурившие врачи, которые сообщали о положительной динамике здоровья пациентки, продолжая её лечение, поступили непрофессионально.

Виолета вспоминает - спустя полтора часа связаться повторно с доктором Рожкалне так и не удалось, а для решения дальнейших вопросов родных покойной направили к её лечащему врачу-хирургу.

«Когда мы ему позвонили, он на нас слегка наехал, мол, почему никто до этого не навещал его пациентку и не интересовался ее здоровьем, а когда узнал, как обстояли дела на самом деле, пригласил нас в кабинет. С доктором у нас состоялся очень интересный разговор, в ходе которого выяснилось, что каждый раз, когда он интересовался родными и близкими моей мамы, доктор Рожкалне сообщала ему, что у нее их нет, что ею никто не интересуется», - рассказывает девушка.

Единоличное решение

По словам лечащего хирурга, имя которого Виолета не называет, 15-го сентября он сделал энцефалограмму головного мозга Светланы. Процедура была для того, чтобы проконсультироваться с нейрологом, который специализируется на функциях мозга.

Хирург уверяет - 18 сентября в 8.00, когда он совершал обход пациентов, Светлана была жива. Более того, он заметил у нее положительную динамику, улучшенное кровообращение, восстанавливающуюся работу почек, а также положительные внешние изменения. Был поставлен вопрос о подключении искусственной почки, который раньше не рассматривался из-за плохих показателей, и в течение дня доктор собирался перевести свою пациентку в другое реанимационное отделение, где работают более опытные специалисты.

«Я очень благодарна команде реаниматологов, которая работала в тот день, когда у мамы остановилось сердце, и ее повезли на вторую операцию! Они большие молодцы!

Все врачи направляли свои силы на то, чтобы она поправилась, и только доктор Рожкалне была настроена крайне пессимистично.

«Ну а что вы хотите? Чего вы ждете? У нее кислородное голодание всех органов», - говорила она. Потом мы узнали, что никакого кислородного голодания там в принципе быть не могло!»

По словам родственников, доктор Рожкалне не стала консультироваться с лечащим врачом. О происходящем он узнал лишь от посторонних врачей, которые принесли ему «какие-то бумаги» на подпись. Хирург их подписывать не стал.

«Позже выяснилось, что врачи, дежурившие в реанимации в тот день, тоже не стали ничего подписывать. Чья подпись стоит на бумаге и почему – теперь будет разбираться следствие», - рассказывает Русскому TVNET Виолета.

«Нас просто поставили перед фактом, когда уже ничего нельзя было изменить»

За разъяснениями Виолета обратилась к другим специалистам, где ей сообщили, что энцефалограмма мозга (та самая, на основе которой было принято решение отключить Светлану от аппарата), подходит только пациентам с черпно-мозговой травмой, но никак не для пациентов в глубокой коме, да еще и с отекшим мозгом. Более того, срок годности такой энцефалограммы - 24 часа, поэтому, во-первых, Доктор Рожкалне обязана была в понедельник заказать новую, а во-вторых, созвать консилиум врачей по этому вопросу, и потом вместе с лечащим доктором принимать какое-либо решение. Вместо этого 18 сентября доктор Рожкалне единолично приняла решение об отключении Светланы от аппарата жизнеобеспечения.

«Получается, что с ее лечащим врачом даже не проконсультировались об отключении пациентки от аппарата жизнеобеспечения! А нас просто поставили перед фактом, когда уже ничего нельзя было изменить, мол: «вот какая я всесильная, решила, что эта женщина умрет сегодня». Объяснить поступок доктора Рожкалне я не могу.

Бесчеловечность? Жестокость? Внутрибольничные разборки? Может, мы не заплатили кому надо, и ее посчитали бесперспективной пациенткой?

Может, доктору Рожкалне просто нравится ходить по палатам и выдергивать провода у беспомощных людей? Потом я узнала, что таких случаев очень много, просто не все хотят их оглашать, поднимать полицию и начинать расследование», - размышляет отчаявшаяся Виолета.

Ощущение несправедливости и очень много вопросов

На данный момент, на руках у родных погибшей Светланы заключение судмедэкспертизы, где указано - причиной смерти стало внутримозговое кровоизлияние, которое произошло 18 сентября в 12:45, именно в тот момент, когда пациентку отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Виолета решила обратиться в Национальную службу здравоохранения и в полицию, чтобы разобраться, законно ли было подобное отключение. Стоит добавить,

в больнице девушке отказались выдать справку о смерти, пока она не согласится с тем, что в графе «дата смерти» будет указано 17 сентября.

«Мне стыдно, что я живу в таком государстве, где подобное возможно. Мне стыдно, что моя мама платила более 30 лет налоги (и не маленькие), чтоб ее потом вот так вот, беспомощную, убили. Теперь нас ожидает «война» за справедливость. Была ли вправе она так поступить? Было ли это убийство, халатность или все законно? Мы, родственники и близкие люди, которых у нее якобы нет, будем стоять до конца», - заканчивает свою историю Виолета.

Ответ больницы

«Выражаем соболезнования родным в связи с их горькой утратой. К сожалению, спасти пациента было невозможно, так как вследствие осложнений после тяжелой операции у нее отказал мозг - произошла полная и бесповоротная остановка мозговой деятельности», - сообщил порталу Mixnews главный специалист Рижской Восточной клинической университетской больницы по анестезиологии и неотложной медицине Виестурс Лигутс.

По словам представителя пресс-службы больницы Айи Летини, дежурный врач действительно говорил родным пациента о стабилизации дыхания и сердечной деятельности, чего удалось достичь подключением пациента к аппаратам, поддерживающим жизненные функции, однако,

очевидно, достаточно ясно не указал на возможную смерть мозга.

Смерть мозга была констатирована и пациент был отключен от поддерживающих жизнь аппаратов в соответствии с правилами Кабинета министров, а именно - после проведения электроэнцефалограммы, 24-часового наблюдения за пациентом и заполнения диагностической карты о смерти мозга (правила Кабинета министров от 27 марта 2007 года №215 «Порядок, в соответствии с которым происходит констатация биологической смерти и смерти мозга, а также передача умершего человека для захоронения», сообщили Mixnews в больнице.

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