Посол: в этом году из семей латвийских подданных в Англии изъято четверо детей

В последнее время улучшилась ситуация с детьми латвийских подданных в Великобритании, сказала в интервью передаче LNT «900 секунд» посол Латвии в Соединенном Королевстве Байба Браже.

Уменьшилось число детей, изъятых из семей латвийцев, и британские органы чаще информируют о таких случаях латвийское посольство.

«Было несколько случаев, когда детей изымали, и, с нашей точки зрения, обоснованно, в связи с алкоголизмом родителей», - сказала Браже.

По ее сведениям, в этом году из семей латвийских подданных в Великобритании было изъято четверо детей.

Говоря о среднестатистическом латвийце, работающем в Великобритании, Браже сказала, что «в целом латыши работящие и не слишком проблемные». Были случаи, когда в Великобританию из Латвии приезжали и преступники, но это, скорее, исключения.

«В основном люди работают, живут, приезжают в Латвию на лето, хотят сохранить связь. Очень много энергичных людей, которые организуют школы, песенные и танцевальные коллективы. Я просто восхищаюсь латышами, они молоды», - сказала посол.