«А чем я хуже?». Надпись на кассе Rimi возмутила покупателей

«Покупатели сигарет и карт предоплаты телефонных разговоров обслуживаются вне очереди» - такую надпись увидел покупатель на кассе в информационном центре в одном из магазинов сети Rimi и очень возмутился. «А чем они лучше нас?», - вопрошает он.

Передача Bez Tabu отправилась в магазин, чтобы удостовериться, действительно ли существует такие привилегии для определенных покупателей и необходимы ли они вообще?

Представитель Rimi Инга Бите прокомментировала ситуацию: "Это отдельный случай этого отдельного магазина. Такие кассы предусмотрены для всех покупателей с маленьким числом товаром. Это неверная формулировка самих работников.

Как отмечают журналисты, надпись позже исчезла.