Сыр-бор из-за десятков эмбриональных неграждан: в чем была логика нацблока?

По прошествии некоторого времени, после того, как улеглись все страсти и обоюдные «стенания» об автоматическом гражданстве Латвии для детей неграждан Русский TVNET попытался разобраться в это вопросе. Вернее, понять логику, ведь у каждого предложения, решения и отказа, которые касаются всей страны, она должна быть. Полученные нами мнения радикальны, противоречивы, но, в любом случае, интересны.

Предыстория

12 сентября президент Латвии Раймонд Вейонис подал в Сейм законопроект «О прекращении предоставления детям статуса неграждан. Как отмечается, принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

Если бы Сейм поддержал предложенные президентом изменения, то они относились бы всего лишь к 50-80 новорожденных в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.

По данным опроса SKDS в мае 2017 года, примерно 76% жителей Латвии поддержали бы начинание о том, чтобы присваивать автоматически статус гражданина всем детям неграждан с момента рождения, если только родители не сделали другой выбор.

Предложение поддержала экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, заявив, что каждый родившийся в Латвии имеет право стать гражданином автоматически. «Мы отказываем в гражданстве тем, кто родился в период оккупации. Но с тех пор, как мы являемся независимым государством, у нас нет никаких - ни юридических, ни моральных - прав отказывать в гражданстве детям, родившимся в свободной Латвии»

Премьер-министр Марис Кучинскис заявляет, что не готов бороться за эти поправки. По мнению премьера, 23 ребенка, которые родились в этом году в семьях неграждан, не представляют угрозы государственной безопасности.

Нацобъединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-TБ/ДННЛ) заблокировало в Сейме предложение президента Латвии Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.

Следует заявление нацблока: Учитывая, что большинство депутатов Сейма не поддержало инициативу о прекращении предоставления статуса негражданина родившимся в Латвии детям, национальное объединение «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) не будет спешить с планом перейти на обучение только на госязыке. Тем не менее, ВЛ-ТБ/ДННЛ вернется к этому вопросу в ближайшем будущем.

Премьер Кучинскис объясняет свой отказ от борьбы за поправки: Не хотел рисковать стабильностью своего правительства, поэтому не стал участвовать в дискуссиях о предложении президента Раймонда Вейониса по прекращению присвоения статуса неграждан детям, против которого возражало объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.

Кучинский заявляет, что не считает инициативу президента какой-либо угрозой национальной безопасности - просто время для ее обсуждения было не самое подходящее: «соответствующие изменения в законе не отклонены навсегда».

Логика «Нацблока» символичная, «показушная» и противоречит государственной

Агнесе Лаце, специалист исследовательского агентсва «Providus»

- Я считаю, что «Нацблок» ассоциирует Латвию с определенными элементами и главный акцент делают на освоение государственного языка. Для себя их логику я могу объяснить следующим образом: если у ребенка есть возможность получить латвийское гражданство, то родители должны сделать сознательный выбор, осознать принадлежность и нужность своего ребенка Латвии.

- Скорее всего, националисты опасасются, что гражданство получат люди, которые в быту не разговаривают по-латышски, не чувствуют принадлежность Латвии. Я не скажу, что согласна с этим, но, мне кажется, это был главный аргумент «Нацблока».

- Но, скажите, в чем разница, если ребенок по закону сразу родится гражданином или его родители пойдут в Департамент Гражданства и иммиграции и запишут его в том же статусе?

- Да, разницы никакой нет. Это все очень символично и, как я говорила, для нацблока важно, чтобы родители совершили такой шаг сознательно и оценили добавочную стоимость полученного гражданства. По моему мнению, для «Нацблока» основным является, чтобы в контексте натурализации были освоены латышский язык, история страны и так далее.

- Неужели Вы думаете, что ребенок, родившийся в Латвии, дожив до 18 лет может быть все еще нелоялен? Его с первого класса будут учить и латышскому языку, и истории в ее нынешней интерпретации. Потом он уже будет полностью «натурализован и готов для голосования».

- Это другой аспект, поэтому я понимаю инициативу Президента и полностью ее поддерживаю, но мы же сейчас говорим о блокировке поправок «Нацблоком. Тем не менее, я считаю абсурдом, что сейчас в Латвии все еще будут рождаться неграждане, то есть, граждане давно уже исчезнувшего Советского Союза.

Логика «Нацблока» очень символичная, «показушная» и противоречит логике государства. Присваивая гражданство сразу по факту рождения, мы тем самым сказали бы, что каждый ребенок был долгожданным гражданином страны и является неотъемлемой частью нашей политической нации. Сейчас же мы чем занимаемся? Документально создаем категорию «незащищенных людей».

- Вы не думаете, что приняв предложенные президентом поправки Латвия стала бы более европейской?

- Во многих странах существуют разные правила насчет детей, чьи родители являются гражданами других государств. Например, если существует риск, что ребенок останется без гражданства, то ему присваивается два, - по отцу и матери. Тогда, по достижении 18 лет, он сам должен решить, гражданином какой страны он является и, кстати, ребенку может быть присвоено двойное гражданство. Поэтому, давая гражданство всем детям, Латвия стала бы не то что бы европейской, но более соответствующей, приспособленной к ситуации в мире.

- Один из лидеров «Нацблока» заявил, что если бы были приняты поправки Президента о гражданстве, то их партия моментально потребовала перевода всех школ на обучение только на латышском языке. Вам не кажется, что это напоминает детские «разборки» возле школы: мол, если так, то я вот так тебе отвечу. В стиле «око за око и зуб за зуб». В чем логика?

- Я не вижу здесь противоречий. Тогда образование детей на латышском было бы только логичным и это гораздо легче обосновать. «Включение и вливание» в «латышскость» - это было бы главным, ведь существовал бы риск, что в «двуязычных» школах этого добиться нельзя. Разумеется, все это политическая торговля, когда мы пытаемся получить выгоду из сложившейся ситуации, то создаем некие, выплеснутые на публику дебаты. Если вы не поддержите наше предложение, то мы выдвинем свое, - это происходит и на уровнях самоуправлений, и на уровне правительства Латвии, и на уровне Евросоюза.

Поступил ли нацблок по-детски, мне трудно судить, скорее всего это очередной

сигнал своим потенциальным избирателям, которым партия все время пытается доказать свою позицию в отношении неграждан и государственного языка.

- Другими словами, это банальный популизм?

- Я бы сказала, что это политическая риторика, в которой нет ничего особенного... Но несколько неожиданная

«Тащить и не пущать»

Доктор философии и профессор Юрис Розенвалдс

- Думаю, я соглашусь с Национальным объединением, что получается у меня не очень часто, в следующем: это ведь не какой-то чисто практический вопрос о 50 или 100 новорожденных в год, этот поступок сугубо символический. В этом смысле «Нацблок» с самого начала, сам того не подозревая, следовал логике героя писателя Успенского «Тащить и не пущать!».

«Нацблок» изначально, априори

выступал и выступает против расширения круга граждан за четко очерченную «территорию», на которой находятся те, чьи предки ими являлись.

Замечу, что в данном случае выдвигается на первый план не этническая, а юридическая принадлежность к этому кругу, некая непрерывность процесса. В этом смысле национальное объединение и все партии, которые им предшествовали и на основе которых оно создалось, всегда выражали очень четко свою позицию.

С точки зрения логики «Нацблока», о которой Вы спрашиваете, гораздо интереснее говорить о поведении их партнеров по коалиции. Посмотрите на партию «Единство», в которой неоднократно проявлялось стремление «соревноваться» с «Visu Latvijai – Tevzemei un Brīvibai/LNNK» за роль ведущего защитника национальных интересов.

К сожалению, на примере националистов мы видим очередное подтверждение существующей политической теории, которая включает в себя два проявления власти. Одно проявление заключается в том, что некая сила, некий субъект целенаправленно и логично способен достичь своих целей, а второе – когда субъект не способен реализовать свое решение, соответствующее его представлениям об «устройстве мира». Тогда он, этот субъект,

всеми силами, всеми способами рвется к власти, блокируя по своему усмотрению любые попытки решения самого вопроса.

Вот это и есть та самая позиция, которую на протяжении уже второго десятилетия занимает нацобъединение.

Все их аргументы, что, дескать, в предложенных Президентом поправках к Закону о негражданах есть юридические недоработки не более, чем простейшее словоблудие. На пути интеграции латвийского общества нужно идти хотя бы маленькими жажками вперед и в этом смысле юридическая ликвидация статуса неграждан стала бы одним из них.

К сожалению, мы эту возможность упустили.

У нас сейчас партийная логика, в каком-то смысле даже личная выгода превалируют над государственными интересами Латвии.

«Очередь в детские сады? Ну пусть туда идут русские!»

Один из лидеров нацблока, депутат Сейма Эдвинс Шноре весьма красочно и эмоционально пояснил позицию своей партии в этом вопросе.

- В инициативе президента явно просматривается политическая коррупция. Сегодня, когда латвийское общество борется влиянием Москвы, было бы странным поддержать нечто такое, что является частью всего этого.

То, каким способом продвигается этот законопроект все больше заставляет думать, что он не ради интересов общества, как это преподносится, а является сделкой и услугой взамен на голоса «Согласия».

Теперь по делу. Когда в семье неграждан рождается ребенок, в ЗАГСе родителям задают вопрос: желаете ли вы, чтобы новорожденный был гражданином Латвии? Если один из родителей скажет «да», то младенец моментально становится гражданином. Если же будет сказано «нет», то закон предусматривает обдумать решение. Стоит лишь написать заявление и ребенок сразу получает гражданство. Более того, с 15 до 18 лет человек сам имеет право подать заявление о гражданстве.

Похоже, президенту Вейонису не нравится, что часть родителей-неграждан говорит в данных случаях «нет». И это после 27 лет независимости страны! Эти люди не хотят гражданства ни для себя, ни для своих детей. Проблему можно решить разными способами: менять существующую интеграционную политику, менять сегрегационную систему образования, но Президент придумал иной вариант. Нужно законодательно запретить родителям ребенка сказать при его регистрации «нет». И все, проблема решена.

...Конечно, жизнь для гражданина Латвии усложнится, нельзя же будет ездить всей семьей в страны СНГ.

... Автоматическое получение граждаства можно сравнить с тем, как раньше загоняли людей в колхозы!

... Когда же наступит тот день и наш Президент призовет что-то делать, чтобы прекратить вытеснение латышской молодежи с трудового рынка?!

Когда прекратится прекратятся дискриминирующие очереди в латышские детские садики?!

... Президент призывает нас смягчить систему ВНЖ в Латвии и уменьшить требования к знанию латышского языка, чаще говорить по-русски! А сейчас предлагает еще и автоматическое гражданство для детей-неграждан! В интересах Президента и его сторонников пытаются не что-то менять по сути, а лишь сделать легальным существующее положение вещей. Их полностью устраивает двухобщинная Латвия. Очередь в детские сады? Ну пусть туда идут русские! Нет возможности найти работу в Риге – выучи русский и получишь! Президент не видит в этом проблем...

За детей отвечают те, кто их родил!

Из офиса Национального объединения на вопросы Русского TVNET ответили следующее:

- Логика самого факта запрета получать нескольким десяткам детей неграждан гражданство? Как это угрожает Латвии? Это принцип или одна из идей, обеспечивающих существование Вашей партии?

- Национальное объединение никогда не выдвигало вопрос, а тем более, запрещало присуждение граждантсва детям неграждан. Если при регистрации ребенка родители-неграждане захотят присвоить ему гражданство Латвии, то достаточно одному из родителей сделать лишь формальную запись в документах. Если же родители этого не пожелали, то значит не использовали данную им возможность.

Как всегда говорило Национальное объединение, не существует таких правовых норм, которые бы определяли в обязательном порядке присуждение гражданства детям, чьи родители не являются гражданами. За детей до 18 лет отвечают те, кто их родил.

- Вы сказали, что если бы Сейм принял предложенные президентом поправки, то сразу взялись бы за «русские» школы. Как связаны между собой предоставление гражданства новорожденным и обучение в школах на госязыке?



- Если Вы спрашиваете нас об обучении на латышском языке в государственных школах, то наш ответ – да. Мы за это выступали, выступаем и будем выступать! Кроме того, переход на единую систему образования должен начинаться буквально с детских садов. «Нацблок» ни на мгновение не отказывался от планов перевести всю эту систему исключительно на государственный язык.