Семейным врачам хотят увеличить зарплаты до 1125 евро

Министерство здравоохранения подало Латвийской ассоциации семейных врачей предложения по увеличению суммы капитации с 1 января на 1,25-1,60 евро за каждого зарегистрированного в практике семейного врача пациента, сообщила представитель Минздрава Ундине Шулца.

Таким образом, практики семейных врачей получат в среднем на 553 евро больше, а врач вместо нынешних 859 евро будет получать 1125 евро, что на 266 евро или 31% больше.

При расчете суммы капитации будут применяться три целевых критерия - семейный врач должен обеспечить оценку состояния здоровья зарегистрированных у него пациентов, доступность консультаций в течение пяти дней и работу практики семейного врача как в утренние, так и в вечерние часы.

Шулца сообщила, что дополнительное финансирование предусмотрено и для повышения зарплаты регистратора до 430 евро в месяц. В сумму капитации будет интегрирована нынешняя плата за качество в размере 55,10 евро в месяц.

Для семейных врачей впредь также будут установлены восемь критериев качества вместо 13.

Латвийская ассоциация семейных врачей сегодня проводит собрание, на котором планирует принять решение о дальнейшей форме забастовки. В знак протеста против предложенной Минздравом модели финансирования практик многие семейные врачи участвовали в забастовке, которая проходила с 3 июля по 1 октября.