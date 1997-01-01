Афиша на выходные: день рождения зоопарка, танцы на пилоне и «Ни слова о любви»

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!

Семейные мероприятия

FOTO: panthermedia.net/Fabrice Michaudeau/Scanpix

Дни животных

14 октября Рижский зоопарк отметит свое 105-летие. По случаю праздника 7 и 8 октября, в Риге и филиале «Цирули» пройдут традиционные Дни животных. Люди, чьи имена или фамилии «связаны с животными», получат скидку 50% на входной билет!

При покупке билета по акции надо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Если фамилия или имя являются «звериными» на другом языке - придется предоставить копию из словаря с переводом или распечатку из Интернет-словаря.

Посетителей ждут различные мероприятия – творческие мастерские, соревнования, а также интересные животные, например, пингвины, которые все еще находятся в зоопарке.

Когда: 7 и 8 октября с 9:00

Где: Рижский зоопарк, пр. Межа, 1

Цена: 3-6 евро

Уникальный музыкальный лекторий «Пикколо»

Детский музыкальный лекторий «Пикколо» для детей 3-8 лет (г. Санкт-Петербург) приглашает детей и родителей на развивающее интерактивное занятие - концерт из цикла: «Музыкальные инструменты в сказочной стране Пикколо».

В органном зале Латвийской музыкальной академии состоится развивающий концерт-занятие «Семейка клавишных: орган, клавесин, рояль и их волшебные истории». Дети увидят механизм и устройство органа и клавесина, познакомятся с органной музыкой Баха, Моцарта и Мессиана, с клавесинистами Купереном и Дакеном, услышат музыку виртуозов рояля Листа, Шопена, Бетховена.

Когда: 8 октября в 11:00 и в 12:30

Где: органный зал Латвийской музыкальной академии, ул. Кр. Барона, 1

Цена: 22 - 65 евро

«Играем в Дюймовочку»

«Играем в Дюймовочку» - интерактивный спектакль для малышей Однажды неутомимая выдумщица кукла Майя и Ученый Кот нашли на старом чердаке старую книгу старого сказочника. Кот принялся читать книгу вслух, но не успел он прочесть и нескольких строк, как Майя сказала: «Ты неправильно читаешь! Читать надо так, чтобы можно было играть!». И тут начались настоящие чудеса...

Когда: 8 октября в 13:00

Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69

Цена: 5 евро

Шоу «Научный детектив»

Шоу «Научный детектив» в рамках проекта «Умная Рига» (для детей 10-14 лет) Пока взрослые будут разбираться в том, как наука помогает раскрывать и предотвращать преступления, ребята очень плодотворно проведут время.

За 2 часа новоиспеченные криминалисты раскроют немало весьма запутанных преступлений, проведут экспертизы и убедятся в огромной практической пользе естественных наук, узнают много нового о бактериях, отпечатках пальцев, химических индикаторах и многом другом. А полученную «зарплату» в виде заработанных баллов смогут тут же потратить в небольшом научном магазине!

Когда: 7 октября в 11:00

Где: школа ISMA Premjers, ул. Ломоносова, 1, корпус 7

Цена: 27 евро

Спорт

FOTO: LETA

Восьмой этап SEB MTB марафона в Марупе

7 октября в Марупе пройдет восьмой этап марафона SEB MTB. Это один из крупнейших MTB марафонов в Европе, где в каждом этапе участвуют по 1800 – 2300 участников. Участникам предлагаются 4 разные дистанции по пересеченной местности (лесные дорожки, луговые тропинки, водные препятствия) в самых живописных местах Латвии:

Марафонская дистанция – 55 – 70 км,

Полумарафонская дистанция – 35 – 45 км,

Дистанция здоровья (без контроля времени) – 25 – 30 км,

Детские дистанции – (от 500 м до 5 км).

Победители каждого этапа определяются как индивидуально, так и в командном зачете, в различных возрастных группах, а также в зависимости от пола.

В соревнованиях могут участвовать как опытные, так и начинающие спортсмены. Обязательные условия – велосипед МТВ, шлем, смелость и упорство для преодоления выбранной дистанции. Для участия в самой длинной дистанции марафона, необходима лицензия, выданная велосипедной федерацией своей страны.

Дистанция Toyota (55–60 км). Трасса размечена по пересеченной местности. Разрешен старт с 1999 года рождения и старше. Сигулдский участок ЧСМ чемпионата Европы ~100 км. В Сигулдском этапе можно участвовать с 1997 года рождения и старше.

Дистанция Virši-A (35–45 км). Tрасса размечена в сокращенном и упрощенном виде (поля, земляные и лесные дорожки, тропы, водяные препятствия). Можно участвовать с 2001 года рождения и старше.

Дистанция здоровья Mammadaba (25–35 км) без контроля времени. Можно участвовать с 2004 года рождения и старше. Для возрастных групп М-14 и W-14 фиксируются результаты этапа и в общем зачете. Для этой возрастной группы на различных участках (Смилтене, Виеталва, Талси) в программу может быть включена МТВ кроссовая (ХСО) трасса (круги).

Детские соревнования проходят в районе старта/финиша, 2012-2008 г. рождения (400-800 м); 2007-2005 г. рождения (1200–5000 м).

Когда: 7 октября в 9:30

Где: Марупе

Цена: 3 - 30 евро

Закрытие сезона дрифта в Бикерниеки

В это воскресенье на трассе в Бикерниеки состоится закрытие сезона, в котором примут участие более 75 спортсменов, среди которых будут две женщины, юниоры в возрасте 12 и 15 лет, а также сильные гости из Скандинавии.

В рамках закрытия состоятся заезды в различных классах - PRO, ProAM и Street.

Деятельность на трассе начнется уже 7 октября, когда пройдут тренировочные заезды и квалификация класса Street. В свою очередь настоящие гонки пройдут 8 октября.

Входные билеты действительны как 7, так и 8 октября.

Когда: 7 октября в 10:00 и 8 октября в 13:00

Где: Трасса в Бикерниеки

Цена: 5 - 13 евро

Полумарафон в Сигулде

7 октября в Сигулде состоится традиционный полумарафон, в рамках которого участникам предложат различные дистанции - 10,6 км, 5,4 км, полумарафон и детские забеги.

Когда: 7 октября в 10:00

Где: Сигулда

Цена: 4 - 40 евро

Баскетбол. Латвийская баскетбольная лига Olybet

BK VENTSPILS - BK Jūrmala

Когда: 7 октября в 17:00

Где: Олимпийский центр Вентспилс

Цена: 1 - 3 евро

Гандбол. SynotTip Virslīga

Dobeles Tenax - SK Latgols

Когда: 7 октября в 17:00

Где: Добеле

HK Vaiņode - ASK/LSPA

Когда: 7 октября в 16:00

Где: Вайнёде

Гандбол. Женская высшая лига

LSPA - Stopiņu NHK

Когда: 7 октября в 15:00

Где: ASK, Rīga

SK Latgols - Stopiņu NHK

Когда: 8 октября в 13:00

Где: Лудза

Хоккей. Чемпионат Латвии

HS RĪGA - HK ZEMGALE LLU

Когда: 7 октября в 13:00

Где: Хоккейный холл «Рига»

HK KURBADS - HK PRIZMA

Когда: 7 октября в 16:00

Где: Ледовый холл «Кудрабс»

HK LIEPĀJA/OPTIBET - HK MOGO

Когда: 7 октября в 17:00

Где: Лиепая

Хоккей. Проверочные игры U17

Латвия U17 - Россия U16

Когда: 7 октября в 15:30 и 8 октября в 13:00

Где: Спортивный центр Volvo

Концерты и фестивали

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

BALTIC POLE DANCE FESTIVAL POLE EMOTION 2017

В эту субботу в Studio 69 уже во второй раз состоится фестиваль по танцам на пилоне Pole emotion 2017. Pole dance - это танцы на пилоне (шесте), которые совмещают в себе элементы акробатики и цирка прошлого.

Сейчас Pole Dance развивается как отдельное направление танца и становится все популярнее. Чемпионаты и фестивали по этому виду танца проходят в таких странах как США, Австралия, Англия, Россия, а также страны Европы и Азии.

Гостей фестиваля и участников ждут мастер-классы, обмен опытом и многое другое.

Когда: 7 октября в 1:00

Где: Studio 69, Рига

Цена: 15 - 25 евро

Вадим Авва. Ни слова о любви

В октябре уникальный поэтический спектакль Вадима Аввы «Ни слова о Любви» снова открывает театральный сезон в концертном зале Дома Москвы.

«Ни слова о любви» - редкое культурное явление для Латвии, ибо в нём поэт читает свои стихи. Оно побуждает каждого задуматься над самыми важными вопросами, которые ставит перед нами жизнь. При этом постановка легка, выразительна и пролетает мгновенно.

Когда: 7 октября в 19:00

Где: Дом Москвы

Цена: от 10 евро

Ночная жизнь

FOTO: Flickr/Paul Hudson

Самый молодой музыкант «Газгольдер» на сцене First

T-Fest – самый молодой музыкант творческого объединения «Газгольдер», который в 2017 году стремительно ворвался во все музыкальные чарты и хит-парады с двумя хитовыми треками «Не забывай» и «Улети». 2017 году T-Fest решился на небольшую революцию и объявил о полной перезагрузке своего творчества, удалив из пабликов все предыдущие записи и медиа. Вместо них появился свежезаписанный сингл «Время играть» с грядущего альбома «0372».

Когда: 6 октября

Где: клуб First

Цена: 29 €-34 €

DJ из солнечной Турции в клубе Coyote Fly

BURAK YETER - DJ из солнечной Турции, зарекомендовавший себя совместными композициями с профессиональными музыкантами. Его «горячие» хиты получили огромное признание и возглавили все хит-парады страны. 7 октября гости клуба Coyote Fly услышат такие песни как «Tuesday» и«Sub Pielea Mea».

Когда: 7 октября

Где: клуб Coyote Fly

Цена: 10 € - 20 €