Ирена Лесневская: «Я останки «Останкино»... 51 год проработала на ТВ!..»

Ирена Стефановна Лесневская - легендарная личность. Программы созданного ею когда-то «старого» РЕН-ТВ до сих пор помнят зрители. К нынешнему же российскому телевидению она относится с полным отвращением. Встретив Ирену Лесневскую на одной из панельных дискуссий документалистов Рижского международного кинофестиваля (IIF/Riga), русский TVNET задал ей несколько вопросов.

- Ирена Стефановна, вопрос о документальном кино - и не только в контексе документальной программы Рижского международного фестиваля, в панельных дискуссиях которого Вы участвуете. Много работ современных документалистов смотрите? Что сегодня представляет российское документальное кино.

- Вы знаете, я документальное кино люблю сегодня значительно больше, чем художественное. Я много видела, наверное, ведь долго живу. И сегодня документальное кино заменяет мне географию. АртДокФест Виталием Манским просто гениально придуман, надо чтобы фестиваль взял на себя еще и функцию продвижения российского документального кино на фестивалях в других странах мира.

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...Тут наш разговор прерывают - Ирену Стефановну зовут сфотографироваться с группой кинематографистов-документалистов, но она только отмахивается: мол, не люблю фотографироваться, на фотографиях себе не нравлюсь. Тут я, разумеется, возражаю, вспоминая те давние времена, когда Ирена Стефановна - как создатель блистательного «старого» РЕН-ТВ несколько раз приезжала в Ригу на «Дни российского телевидения», которое в начале «нулевых» было еще и живым, и острым, и далеким от пропагандистских задач - очень даже хорошо она получалась на фотографиях того вдохновенного времени!..

- Очень рада, что приехала сюда.

Я давно уже оторвалась от телевидения, которое я сегодня, практически, презираю. Считаю, что сегодня это не просто большой зомбо-ящик, это миксер, который взбалтывает все ингредиенты, перемешивает все с ложкой дегтя, и выдает абсолютно несъедобный продукт, от которого можно и помереть, и инфаркт получить, все, что угодно...

И можно заразиться этими бациллами и распространять их вокруг себя.

- Российское телевидения имеется в виду?

- Российское... Но уже и украинское телевидение этим начинает грешить, и американцы тоже.

- Но можно ведь и документальные фильмы тоже можно по телевизору иногда посмотреть. У нас в Латвии можно...

- Вот, и я

смотрю документальное кино и потрясаюсь, и какие темы там подняты, и как это сделано. А главное,что такое количество молодежи этим занимается!.. А телевидение, к сожалению, в основном, сегодня интересуется... кто с кем, сколько раз и в какое место...

Я ведь на телевидении пятьдесят один год проработала, сама себя называю останки «Останкино». Знаете, если человеку есть что сказать, если он болен темой и если он берется за это не с холодным носом, а живя этим, тогда это будет очень хорошее кино.

Ведь он снимает, чтобы его услышали - по крайней мере близкие, люди, до которых он не может достучаться. Когда человек выражает то, что у него болит, и делает это талантливо, то это обязательно прорвется на экраны мира и достучится до любого сердца. Если это сделано искренне и талантливо...

Если же в первую очередь думать: а сколько я заработаю, и что мне надо сделать, чтобы точно попасть на фестиваль...и как мне всем понравиться, и как то и как се... И для этого я вот здесь сделаю вставочку, а здесь - отсыл, ну, сделаю как у Антониони, только лучше... Тогда - все, мертвяк. Может быть и пробьется такой человек с одной картиной, где надо - «патриотизма» вставит немножко, немножко политики... И с ним будут носиться наши патриоты, и «нашисты» и кто угодно.

- А у Вас есть свой личный список предпочтений в области документальное кино? Можете поделиться и посоветовать нашим читателям те российские документальные фильмы, которые всем обязательно надо посмотреть сегодня?

- Надо все, что снимается смотреть! Ведь

все что сделано - сделано не «благодаря», а «вопреки». Потому что нет денег, не находятся спонсоры, не находятся места, где готовый фильм показать. А уже если это законченное произведение до экрана доходит все-таки, то обязательно его надо смотреть!

Значит, эти люди несмотря на все препятствия, на все «вопреки», пробиваются в жизнь - и это надо смотреть.

Не могу и не буду сейчас конкретные называть фильмы, потому что их много - менее талантливые или более талантливые - все они искренние. Потому что я не увидела конъюнктуры здесь, на дискуссиях, на фестивале.



- Да, можно и по выступлениях молодых кинематографистов на дискуссиях и круглых столах тоже об этом судить - какая бы тема ни была заявлена, разговор все равно сворачивает на то, что по-настоящему важно в документальном кино и российской жизни.

- Абсолютно не важно, как тема сформулирована. Ведь заголовки в СМИ часто вообще никакого отношения не имеют к содержанию. Мы-то ведь знаем, что заголовок можно придумать какой угодно привлекательный и завлекательный. А на самом деле - там значительно тоньше, глубже, умнее может оказаться, что внутри этого заголовка.

Важнее, что Виталий Майский в дискуссиях провоцирует, он ведь сам как бы на двух стульях сидит. Он ведь абсолютно русский режиссер и продюсер, человек, который всю жизнь в России прожил, хотя и родился в Украине и родственники у него в Украине, а сам живет уже несколько лет в Латвии. Слава Богу, что его здесь приняли и ему помогли, ведь то, что он делает - он делает это для всех. Поэтому я очень рада, что он меня пригласил.

- Спасибо, Ирена Стефановна.

P.S. Разговор с госпожой Лесневской у нас получился короткий, Ирена Степановна через пару часов улетала, спешила на самолет. И потом уже - все мы задним умом крепки! - пришлось пожалеть, что не спросили, чем в последние годы занимается сама легенда тележурналитики. Ведь от издательских дел тоже Лесневская отошла, и в публичном пространстве ее имя в последние годы мелькает не часто.

Пришлось спросить у «Гугла»... Преинтереснейшая выяснилась вещь! Не далее, как летом этого года в музее-заповеднике Александра Блока открылась мемориальная библиотека «Шахматово», названная именем ее брата - Станислава Степановича Лесневского, одного из инициаторов августовских блоковских Дней поэзии. Стройка завершена и 30 тысяч томов библиотеки, включающей ценнейшие издания, стали доступны и школьникам сельской глубинки, и посетителям музея, и всем, кто хочет здесь с книгами поработать.

Мемориальная библиотека С.Лесневского