Rīgas namu pārvaldnieks назвал срок подключения всех домов к отоплению

Предприятие «Rīgas namu pārvaldnieks» до конца этой недели планирует подключить отопление во всех зданиях, находящихся в ведении компании, сообщает агентство ЛЕТА.

На сегодняшний день отопление уже подключено в 700 жилых домах. В течение следующего дня планируется подключить все дома с централизованной системой управления, принимая во внимание технические параметры систем.

Домоуправление напоминает, что владельцам квартир, у которых образовался долг за отопление, предлагается заключить соглашение о постепенной выплате задолженности, разделив сумму на 18 ежемесячных платежей, при этом жильцам погашается до 90% пени.

Детализированную информацию о долге своего жилого дома можно найти по адресу www.rnparvaldnieks.lv.

В этом году первый жилой дом был подключен к отоплению уже 22 сентября, а в прошлом году RNP начало отопительный сезон в середине октября.